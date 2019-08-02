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Bu kafe, sadece geri dönüştürülen malzemelerden oluşuyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

Brezilya'daki bir kafe, sadece geri dönüştürülen malzemeler kullanılarak dizayn edildi. Renkli tasarımıyla görenleri büyüleyen kafe görenleri büyülerken aynı zamanda ilham kaynağı oluyor.

Brezilya’nın eğlenceli bir parçası, Şanghay sokaklarındaki Barraco’da hayat buldu. Brezilya temalı bu kafe Quarta & Armando Architecture Design Research (Q&A) tarafından tasarlandı ve şehrin farklı bölgelerindeki yıkılmış binalardan geri kazanılan malzemelerle inşa edildi.

SAMİMİ, SALAŞ ve RENKLİ

Mimara göre, geri dönüştürülmüş ve çevreden bulunmuş malzemelerin kullanımı ile Şanghay’daki bu küçük kafe; tropikal şehirlerin ”samimi, salaş ve renkli atmosferi”ni taşıyor.

KONTROLLÜ BİR KAOS SAĞLANMIŞ

Dar bir dikdörtgen zemine oturan Barraco, bir iç mekan barından ve büyük bir açılıp kapanabilir saçakla korunan bir dış mekandan oluşuyor. Renklerin ve dokuların oluşturabileceği kafa karışıklığını önlemek için arka plan olarak brüt beton, ahşap ve beyaz çakıl taşları kullanılarak ”kontrollü bir kaos” sağlanmış.

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Anahtar Kelimeler:
kafe geri dönüşüm tasarım dizayn mimari brezilya

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