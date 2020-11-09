Bu kafede her şey satılık! Konsept gereği "dükkan sizin"

Çayyolu'nda antikacıyı andıran kafe, yaklaşık 1 yıldır hizmet veriyor. Yağlı boya tabloların, binlerce plağın, eski kitap ve dergiler ile fotoromanların bir araya getirildiği kafede bir müşteri kapıdan içeri girer girmez menüde yazılanlar dahil neyi beğeniyorsa satın alabiliyor. Kafede 1940'lı yıllardan kalan radyo ve 3 bine yakın plak ile 2 bine yakın film arşivi de bulunuyor. Müşteriler isterse yemek takımını, isterse oturduğu koltukları satın alabiliyor. Ürünlerin fiyatları ise 15 liradan başlayıp, 50 bin liraya kadar çıkıyor.

'DÜKKANI DA SATIN ALABİLİRLER'

Kafenin işletmecisi Tolga Aytaç, her şeyin plak toparlamakla başladığını belirterek daha sonra farklı bir dünyaya yelken açtıklarını ve eski belgeleri, kitapları, dergileri, mobilyaları toplayarak ellerinde çok ciddi bir ürün datasının oluştuğunu anlattı. Aytaç, "Bir kısmı kendi özel koleksiyonumuzda bir kısmını da teşhir edip hem paylaşalım hem de insanlar beğendiklerini kendi evine kendi ofisine katmak istedikleri özel objeleri satın alabilsin dedik. Başka mekanlara gittiğimiz zaman bir ürün ilgimizi çekiyor, satın almak istiyoruz ama 'alamazsınız' şeklinde geri dönüşler oluyordu ve bu bizi çok üzüyordu. Öyle bir şey yapalım ki bu sefer içerideki her şey satılık olsun, her şey satın alınsın dedik. Hatta dükkanı da satın alabilirler. Ortaya bir fark koyalım istedik, her şey böyle başladı" dedi.