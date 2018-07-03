Bu kahve içtiğiniz an çatır çatır yağ yaktırıyor

İştanızın kapanarak fazla yemek yeme isteğinin yok olmasına neden olan kahve aynı zamanda idrar söktürücü etkiye de sahiptir. Su ile beraber tüketildiğinde ise vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kullanacağımız süt ise kan şekerini düzenler ve metabolizmayı hızlandırır. Saydığımız bu nedenlerin hepsi vücuttaki yağ yakımını hızlandıracaktır.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı kahve çekirdeği

1 adet çubuk tarçın

1 bardak süt

Nasıl hazırlanır?

Sütün içerisine çubuk tarçını koyun ve bir gece bu şekilde bekletin.

Sabah kalktığınızda sütün içerisine kahveyi de ekleyerek bir taşım kaynatın. Ara öğünlerde bu kahveyi tüketebilirsiniz.