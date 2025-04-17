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Bu kampta giyinik olmak yasak ama tek bir kural var! Üç kez şans veriyorlar...

1993 yılında kurulan Liverpool Sun and Air Club yıllardır misafirlerini 'giyinmeyin' kuralıyla ağırlıyor. Fakat misafirler tek bir kurala uymak zorunda!

Bu kampta giyinik olmak yasak ama tek bir kural var! Üç kez şans veriyorlar...
Jale Uslu

İngiltere'nin 'en uzun süredir faaliyet gösteren natürist kulüplerinden' biri olan ve 1993 yılında kurulan Liverpool Sun and Air Club, yeni gelenler için 'üç ziyaretlik kuralı' uyguladığını açıkladı.

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Günübirlik ziyaretçilerin Sun and Air Club'a gitmeden önce kısa bir formu doldurmaları gerekiyor. Komite üyelerinden izin alınmadığı takdirde fotoğraf çekilmesi yasak. Kulüp, bu kuralın 'herkesin mahremiyetini korumak' amacıyla konulduğunu açıklıyor.

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OTOPARK DIŞINDA GİYİNMEK YASAK

Misafirlerin kulübün herhangi bir yerinde çıplak olmalarına izin veriliyor ancak ana otoparkta soyunmaları yasak. Kulüp web sitesinde bu durumu şöyle belirtiliyor: "Ana otoparkta her zaman kıyafet giyilmelidir. İstisna yok. Kapı açıkken, yoldan geçenler kulübü görebilir.Ve eğer üç kere geldiysen ve hala kıyafetlerini çıkarmadıysan, bir daha hoş karşılanmayacaksın. "

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2022 yılında yayınlanan bir anket, 6,75 milyon İngiliz'in kendisini 'natürist' veya 'nüdist' olarak tanımladığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 39'unun daha önce çıplak yüzdüğü, çıplak güneşlendiği veya çıplaklar plajına veya tatil köyüne gittiği belirlendi.

Natürizm dünyanın birçok ülkesinde popüler ve Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Avustralya'da bu konuda belirlenmiş plajlar bulunuyor.

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kamp
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