Bu kasabada ölmek yasaklandı! Karar 1999 yılında alınmıştı, şimdi popüler oldu

İspanya'nın güneyindeki Lanjarón kasabasında, mezarlıkta yer kalmaması nedeniyle 1999 yılında yürürlüğe giren ölüm yasağı gündem oldu.

MEZARLIKTA YER KALMAMIŞ

Belediye Başkanı Jose Rubio, 1999’da yaptığı resmi açıklamada, mezarlıkta yer kalmadığını ve yeni defin alanı oluşturulana kadar kasaba halkının sağlığına azami özen göstermesini istemişti. Bildiride, "Lanjarón’da ölmek yasaktır" demişti.

Lanjarón kasabasının belediye sınırları içinde hâlâ sadece tek bir mezarlık bulunuyor. Kasaba sosyal medya paylaşımları nedeniyle popüler İspanyol turizm merkezlerine alternatif bir rota olarak ilgi görüyor.