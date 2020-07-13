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Bu kavunlu tatlılara bayılacaksınız! 3 mükemmel ve pratik kavunlu tatlı tarifi...

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Severek tükettiğimiz kavun ile birbirinden lezzetli tatlılar yapmak çok kolay! Kokusu ile bizleri mest eden, yaz aylarının vazgeçilmezi kavunun tatlılara ne kadar yakıştığını deneyimlemek için tariflerimize göz atarak kavunlu tatlı tariflerimizi hem kendiniz hem de misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz.

Bu kavunlu tatlılara bayılacaksınız! 3 mükemmel ve pratik kavunlu tatlı tarifi...

Kavun; bağışıklık sistemini düzenlemek, göz sağlığı, kemik sağlığı, kan şekeri kontrolü gibi birçok faydası ile bilinir. Aynı zamanda içeriğindeki vitaminler sayesinde yaşlanma karşıtıdır. Üstelik diyette de rahatlıkla tüketilebilir. Kavun ile yapabileceğiniz birbirinden lezzetli 3 tatlı tarifi;

KAVUNLU DONDURMA

500 gr kavun
3 yumurta sarısı
100 gr şeker
240 gr krema(1 su bardağı)
1 çay kaşığı vanilya özü

Kavun dilimlerini rondo yardımı ile püre haline getirin. Yumurta sarıları, şeker ve vanilya özünü krema kıvamı alıncaya kadar çırpın. Ayrı bir yerde çırptığınız kremaya yumurtalı karışımı ve kavun püresini ekledikten sonra tekrar karıştırın. Kapaklı bir kaba koyarak karışımı bir gece dondurucuda bekletin. Ev yapımı kavunlu dondurmanızı sunum sırasında taze nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

KAVUNLU MUHALLEBİ

Yarım kavun
3 su bardağı süt
1 çay bardağı nişasta
1 su bardağı şeker
2 çorba kaşığı pirinç unu

Kavunu rondoda ezin. Ardından diğer tüm malzemeler ve kavun püresini orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamı aldıktan sonra kaselere boşaltıp soğutun. Servis ederken küp küp doğranmış ve dondurulmuş kavun küpleri ile tatlınızın lezzetine lezzet katabilirsiniz.

KAVUN VE ÇİKOLATALI TATLI

Çikolatalı krema için;

2 yumurta
yarım su bardağı krema
4 çorba kaşığı sade jöle
3 çorba kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı kakao
yarım su bardağı süt
3 çorba kaşığı sıcak su
80 gr bitter veya sütlü çikolata

Kavunlu krema için;

150 gr kavun
yarım su bardağı krema
yarım su bardağı süt
2 yumurta
1 çay bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı sıcak su
4 çorba kaşığı sade jöle

Çikolatalı krema: 2 adet yumurta sarısı ve toz şekeri cam bir kase içerisinde çırpın. Kakao ve sütü de ekleyerek tekrar çırptıktan sonra cam kaseyi su dolu bir kabın içine alarak karışımı benmari usulü pişirin. Jöleyi sıcak suda eritin ve rendelediğiniz çikolata ile birlikte sıcak kremaya ekleyin. Ayrı bir yerde yumurta aklarını çırpın. Süt kreması ve yumurta aklarını soğuttuğunuz kremaya ekledikten sonra silikon kalıpların yarısını dolduracak şekilde döküp dondurucuya alın.

Kavunlu krema: Kavunları robotta püre kıvamına getirin. Toz şeker ve yumurtaları çırparak kavun püresine ekleyin. Sıcak su ile erittiğiniz jöleyi de karışıma ekledikten sonra sütü ilave edip yine benmari usulü pişirin. Pişen karışım soğuduktan sonra süt kremasını da ilave ederek karıştırın. Çikolatalı kremaları dondurduğunuz kalıpları dondurucudan çıkararak, üzerine kavun kremasını ekleyin. Alüminyum folyo ile sardıktan sonra 4-5 saat dondurucu da bekletin. Ters çevirerek servis edeceğiniz tatlınızı dilediğiniz malzemeler ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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