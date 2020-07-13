Bu kavunlu tatlılara bayılacaksınız! 3 mükemmel ve pratik kavunlu tatlı tarifi...

Kavun; bağışıklık sistemini düzenlemek, göz sağlığı, kemik sağlığı, kan şekeri kontrolü gibi birçok faydası ile bilinir. Aynı zamanda içeriğindeki vitaminler sayesinde yaşlanma karşıtıdır. Üstelik diyette de rahatlıkla tüketilebilir. Kavun ile yapabileceğiniz birbirinden lezzetli 3 tatlı tarifi;

KAVUNLU DONDURMA

500 gr kavun

3 yumurta sarısı

100 gr şeker

240 gr krema(1 su bardağı)

1 çay kaşığı vanilya özü

Kavun dilimlerini rondo yardımı ile püre haline getirin. Yumurta sarıları, şeker ve vanilya özünü krema kıvamı alıncaya kadar çırpın. Ayrı bir yerde çırptığınız kremaya yumurtalı karışımı ve kavun püresini ekledikten sonra tekrar karıştırın. Kapaklı bir kaba koyarak karışımı bir gece dondurucuda bekletin. Ev yapımı kavunlu dondurmanızı sunum sırasında taze nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

KAVUNLU MUHALLEBİ

Yarım kavun

3 su bardağı süt

1 çay bardağı nişasta

1 su bardağı şeker

2 çorba kaşığı pirinç unu

Kavunu rondoda ezin. Ardından diğer tüm malzemeler ve kavun püresini orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamı aldıktan sonra kaselere boşaltıp soğutun. Servis ederken küp küp doğranmış ve dondurulmuş kavun küpleri ile tatlınızın lezzetine lezzet katabilirsiniz.