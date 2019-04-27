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Bu kez de kendini yılana ısırttı

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GÜNDEM  | 27.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

Adana'da birçok kez borç verdiği arkadaşından alacaklarını tahsil edemediği için ilginç eylemlere imza atan zeytinyağı satıcısı Osman Aslan, bu kez de kendisini bir yılana ısırtıp, baygınlık geçirdi.

Bu kez de kendini yılana ısırttı

Seyhan ilçesindeki Adana Merkez Otogarı'nda çevredekilerin meraklı bakışları arasında eline aldığı uzun bir yılanla şov yapmaya başlayan Osman Aslan parmağını yılana ısırttı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği Aslan, yılana "Oğlum bırak, benden ne istiyorsun" diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra baygınlık geçirip yere düşen Aslan için ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE İLGİNÇ PROTESTOLAR YAPMIŞTI

Daha önce de kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protosto etmek için kamyonetinin üzerine çıkarak sattığı ürünleri etrafa saçan Osman Aslan, kış aylarında ise tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp otogarda tur atmıştı. (DHA)

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