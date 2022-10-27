Bu kez olmadı! Başakşehir, Fiorentina deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında İtalyan ekibi Fiorentina’ya konuk oldu. İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçen temsilcimiz, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak ülke puanına katkı sağlamak istiyordu. Maça da adeta 1-0 önde başlayan Başakşehir, skoru koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

PUANLAR EŞİTLENDİ

2-1'lik skorun ardından Fiorentina puanını 10'a yükseltmiş oldu. Başakşehir ile puanını eşitleyen İtalyan temsilcisi, gruptan lider çıkma şansını son haftaya taşımayı başardı.

MAHMUT DEVAM EDEMEDİ

İlk yarının son bölümünde belinden sakatlık problemi yaşayan Mahmut Tekdemir, oyuna devam edemeyerek 45. dakikada yerini Berkay Özcan'a bıraktı.

