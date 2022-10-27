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Bu kez olmadı! Başakşehir, Fiorentina deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı

27.10.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, lider çıktığı Fiorentina deplasmanından galibiyet alarak ülkeye dönmenin planlarını yapıyordu. Maçın 15. dakikasında Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçen temsilcimiz skoru koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından Fiorentina puanını 10 yaparak Başakşehir ile eşitledi.

Bu kez olmadı! Başakşehir, Fiorentina deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında İtalyan ekibi Fiorentina’ya konuk oldu. İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçen temsilcimiz, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak ülke puanına katkı sağlamak istiyordu. Maça da adeta 1-0 önde başlayan Başakşehir, skoru koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

PUANLAR EŞİTLENDİ

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2-1'lik skorun ardından Fiorentina puanını 10'a yükseltmiş oldu. Başakşehir ile puanını eşitleyen İtalyan temsilcisi, gruptan lider çıkma şansını son haftaya taşımayı başardı.

MAHMUT DEVAM EDEMEDİ

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İlk yarının son bölümünde belinden sakatlık problemi yaşayan Mahmut Tekdemir, oyuna devam edemeyerek 45. dakikada yerini Berkay Özcan'a bıraktı.

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