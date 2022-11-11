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Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba: Patates çorbası tarifi! Kolay patates çorbası nasıl yapılır?

11.11.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates, çok yönlü ve lezzetli kök sebzedir. Özellikle soğuk havalarda sağlıksız yağda patates kızartması yemektense harika ve yapımı çok kolay patates çorbası yapabilirsiniz. Patatesin faydalarından yararlanmak için en iyi yollardan biri. Bu kış kolay patates çorbası ile içiniz ısınsın.

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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 85kal

Patates, lezzetli olduklarından dolayı en sevilen sebzelerden biridir. Patatesli yemeklerin çoğunu hazırlaması kolaydır. Üstelik de lezzetli. Kolay patates çorbası ile bu kış sıcacık geçecek.

Patatesler aslında son derece besleyicidir ve genel sağlığı artırmak için dengeli bir diyete dahil edilmelidir. Doğru şekilde tüketilmesi şartıyla.

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PATATESİN FAYDALARI

Patates lif açısından zengindir ve bağırsak sağlığının ve sindirim sisteminin kontrol altında kalmasını sağlar. Patateslerde bulunan potasyum içeriği kalp sağlığı için faydalıdır. Dahası, C ve B vitaminlerinin varlığı genel sağlığı, özellikle de bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Patateslerdeki triptofan içeriğinin, iyi dinlenmiş olmanızı sağlayan uykuyu teşvik etmeye yardımcı olduğu bilinmektedir!

PATATES ÇORBASI

Peki, patatesleri diyetinize dahil etmenin en sağlıklı yolu nedir? Tabii ki çorba yapmak! Patates çorbası son derece besleyici ve lezzetlidir ve özellikle kötü bir günün ardından veya soğuk bir kış akşamında yatıştırıcı olabilir. Gribe yakalandığınızda da çok rahatlatıcı olabilir.

MALZEMELER

  • 4 patates, soyulmuş ve doğranmış
  • 3 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 soğan, doğranmış
  • 5 su bardağı su
  • ½ su bardağı süt
  • 1 su bardağı sebze suyu (İsteğe bağlı)
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • İsteğe göre tuz ve kekik

TARİF

  • Tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve kısık ateşte eritmeye başlayın.
  • Tereyağı eriyince sarımsağı ekleyin.
  • Sarımsaktan sonra soğanları ekleyin.
  • Bu karışıma yavaş yavaş patatesleri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  • Patatesleri ekledikten sonra ocağın ısısını yükseltin.
  • 2 yemek kaşığı daha tereyağı, karabiber ve tuz ekleyin. Bitene kadar sotelemeye devam edin.
  • Tereyağı eriyince ocağın altını kısın.
  • Yavaş yavaş karıştırarak sütü eklemeye başlayın.
  • Sütü ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve 8-10 dakika kadar pişmeye bırakın.
  • Bir sonraki adım, su veya sebze suyunu eklemektir.
  • Ek olarak, kıvamı ve kremsiliği elde etmek için su ve süt oranını damak tadınıza göre her zaman ayarlayabilirsiniz.
  • 10-15 dakika kısık ateşte pişirmeye devam edin. Patateslerin yumuşayıp iyi pişme süresine göre süreyi arttırıp azaltabilirsiniz.
  • Bu adım isteğe bağlıdır, pürüzsüz bir çorba istiyorsanız, karışımı bir blender ile püre haline getirebilirsiniz. Biraz kekik ile süsleyebilirsiniz!


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