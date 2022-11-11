Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba: Patates çorbası tarifi! Kolay patates çorbası nasıl yapılır?

Patates, lezzetli olduklarından dolayı en sevilen sebzelerden biridir. Patatesli yemeklerin çoğunu hazırlaması kolaydır. Üstelik de lezzetli. Kolay patates çorbası ile bu kış sıcacık geçecek.
Patatesler aslında son derece besleyicidir ve genel sağlığı artırmak için dengeli bir diyete dahil edilmelidir. Doğru şekilde tüketilmesi şartıyla.
Patates lif açısından zengindir ve bağırsak sağlığının ve sindirim sisteminin kontrol altında kalmasını sağlar. Patateslerde bulunan potasyum içeriği kalp sağlığı için faydalıdır. Dahası, C ve B vitaminlerinin varlığı genel sağlığı, özellikle de bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Patateslerdeki triptofan içeriğinin, iyi dinlenmiş olmanızı sağlayan uykuyu teşvik etmeye yardımcı olduğu bilinmektedir!
Peki, patatesleri diyetinize dahil etmenin en sağlıklı yolu nedir? Tabii ki çorba yapmak! Patates çorbası son derece besleyici ve lezzetlidir ve özellikle kötü bir günün ardından veya soğuk bir kış akşamında yatıştırıcı olabilir. Gribe yakalandığınızda da çok rahatlatıcı olabilir.