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Bu kıyafetlere gülmemek imkansız! Hangi kafa ile yapıldığı belli olmayan 15 kıyafet

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
KOMİK  | 31.10.2018 16:23 | Son Güncelleme

Hepimizin utanç verici bir anısı vardır. Kimimiz kayıp düşmüşüzdür kimimiz köpek pisliğine basmışızdır. Ama bu kıyafetler o kadar felaket ki hiçbir utanç verici an bu kıyafetleri giymek ve satın almak kadar utanç verici değildir. İşte o 15 kıyafet.

Bu kıyafetlere gülmemek imkansız! Hangi kafa ile yapıldığı belli olmayan 15 kıyafet

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Anahtar Kelimeler:
kıyafet tasarım

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