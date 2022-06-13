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Bu köftenin lezzeti bir başka: İnegöl köftesi tarifi

13.06.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köfte hem sağlıklı olması hem de eşsiz tadıyla herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Birçok farklı çeşitte köfte tarifi bulunuyor. Bu tariflerden olan İnegöl köftenin lezzeti diğer köftelerin önüne geçiyor. İnegöl köfte tüm masalara yakışacak bir lezzet taşıyor. Nefis İnegöl köftesi tarifini mutlaka denemelisiniz.

Bu köftenin lezzeti bir başka: İnegöl köftesi tarifi

İnegöl köfte denilince akla leziz, ince uzun köfteler geliyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde ünlü olan bu köfte tarifi özellikle köftecilerde sıklıkla tercih ediliyor. Ancak İnegöl köfteyi sadece dışarıdan yemenize gerek yok. Aşağıda bulunan tarif ile evde kolayca İnegöl köftesi yapabilirsiniz. Yapacağınız İnegöl köftesinin yanına pilav ve piyaz çok yakışacak!

İNEGÖL KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

  • 800 gram dana döş kıyma
  • 200 gram orta yağlı kuzu kıyma
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 10 gram karbonat
  • 10 gram tuz

Yapılışı

  • 800 gram dana döş ve 200 gram orta yağlı kuzu kıymayı karıştırma kabına alın.
  • Kıymaya, 2 adet rendelenmiş kuru soğan, 1'er tatlı kaşığı tuz ve karbonatı da ekledikten sonra karışım macun kıvamına gelene kadar yaklaşık 10-15 dakika güzelce yoğurun.
  • Hazırladığınız köfte harcını üzerini kapatın ve en az 3 saat kadar buzdolabında bekletin.
  • Pişirme işlemi öncesinde köfte harcını dolaptan çıkartın ve üzerine yağlı kağıt koyup, merdaneyle dikdörtgen şeklinde açın.
  • Pişirme kağıdını üzerinden çıkarıp, keskin bir bıçak yardımıyla uzun ince dikdörtgenler kesin.
  • Orta ateşte, kızgın bir tavada ters yüz ederek kızartın.
  • Ardından sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
İnegöl
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