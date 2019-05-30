Bu köpeğin hikayesi karşısında gözyaşlarınıza engel olamayacaksınız!

Köpekler inanılmaz canlılardır, bir kere onlarla hayatı paylaşmaya başladınız mı ömür boyu sürecek bir arkadaşlığın ilk adımını atmışsınız demektir. Sizi terk etmezler, sizi sevmekten vazgeçmezler, sizin yanınızdan asla ayrılmazlar. Sizi ne kadar çok sevdiklerini her fırsatta gösterirler ve harika birer hayat arkadaşı olurlar. Ancak köpekleri bu kadar özel kılan şey sadece insanlara gösterdikleri sevgi ve sadakat değil, her türlü canlıya karşı duydukları sonsuz sevgi.

Rookie, sıra dışı bir arkadaşı olan sevgi dolu bir köpek.

Güney Kore’de bir çiftlikte yaşayan Rookie’nin etrafında pek çok hayvan olmasına karşın onun için özel olan tek bir hayvan var, bir inek.

Aslında Rookie inek dostunu annesi gibi görüyor, çünkü Rookie bir yetim.

Çiftlik sahibi o daha yavruyken onu sahipsiz bir şekilde bulup sahiplenerek çiftliğine getirmiş.

Çiftlikte çok sayıda hayvan arasında Rookie kendisine en yakın dost olarak bir ineği seçmiş.

Ancak son derece iyi kalpli ve hayvanları seven biri olan çiftçi ekonomik zorluklar yaşamaya başlamış.

Gönlü hiç elvermese de yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilmek için Rookie’nin dostu ineği satmak zorunda kalmış.

Çiftçi “bu kararı verirken kalbim çok kırıldı” diyor, ama yapacak başka bir şeyi olmadığını da ekliyor.

İnek dostunun gitmesinin ardından Rookie resmen hayata küsmüş, yas tutmaya başlayan Rookie annesini ikinci defa kaybetmenin kederiyle baş başa kalmış.

İnek annesinin gitmesinin ardından yemeden içmeden kesilen Rookie, yeni arkadaşlar edinmekten de vazgeçmiş.

Bir gün evden kaçan Rookie, kokusunu takip ederek inek arkadaşını aramış ve keskin koku alma duyusu sayesinde onu satıldığı yeni sahibinin ahırında bulmuş.

Rookie ineği gördüğünde mutluluğunu gizleyememiş kuyruğunu sallayarak onun etrafında deliler gibi dönüp durmuş. İnek de Rookie’yi gördüğü için mutlu olmuş elbette, ilgisini sevgi dolu yalamasıyla göstermiş.

Rookie’nin bu mutluluğunu gören ve hayvanların yaşadığı ayrılık acısına daha fazla seyirci kalamayan sahibi onları yeniden bir araya getirmeye karar vermiş ve ineği satın alarak evine geri getirmiş.

Duygusal bir şekilde yeniden bir araya gelen ikilinin mutluluğuna diyecek yok. Sanki bu dünyaya ait olmayan bir sevgi var aralarında, inek gerçekten Rookie için bir anne adeta. Şurası tartışmasız bir gerçek ki, Rookie’nin hayatında bu inekten daha önemli bir şey yok.



