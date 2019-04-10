Bu Kudüs bilinenden çok farklı! Çatışmaların kentinin hiç görmediğiniz yüzü

Kenti yıllarca fotoğraflayan İsrailli fotoğraf sanatçısı Noam Chen, yeni projesinde bilinen antik surlarla çevrili, altın bir kubbenin egemen olduğu Kudüs imgesinin dışında size içeriden bakış açısı sağlayacak, farklı ve hiç görmediğiniz bir Kudüs şehir hayatını sizlerle paylaşıyor. İşte o fotoğraflar...

Eski Şehir'in büyüleyici sokaklarında gezintiye çıkarak Kudüs gezinize başlayın.

Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği tepe ve onun üzerinde yapılan Kutsal Mezar (St. Sepulchre).

Tarihi surlarda Işık Festivali.

Festival, eski ve yeni arasındaki dengeye tanık olmak için en iyi zaman...

Mevsim değiştiğinde ve kış geldiğinde, şehir Avrupa'nın başkentlerinden biri ile rahatlıkla karıştırılabilir.

Kudüs beyaz gelinliğini giymiş.

Yahudilerce kutsal sayılan Ağlama Duvarı, Büyük Tapınağın ayakta kalan batı duvarıdır. Bu sebepten Batı Duvarı adıyla da bilinmektedir. Yahudilerin Hz. Süleyman'ın Kudüs'te yaptırdığı Beyt-ül-Makdis'ten kaldığına inandıkları ve kutsal kabul ettikleri duvar.

Fırtına bittiğinde, şehrin saf güzelliği yeniden ortaya çıkıyor.