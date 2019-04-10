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Bu Kudüs bilinenden çok farklı! Çatışmaların kentinin hiç görmediğiniz yüzü

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 10.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

3 dine de ev sahipliği yapan Kudüs dünyanın en eski kentleri arasında yer alıyor. Tarih boyunca pek çok farklı medeniyet tarafından yönetilen kent yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı Devleti tarafından yönetilmişti. Geçmişteki görkemli günlerini geride bırakan Kudüs, son zamanlarda çatışmalar ve işgallerle anılıyor.

Bu Kudüs bilinenden çok farklı! Çatışmaların kentinin hiç görmediğiniz yüzü

Kenti yıllarca fotoğraflayan İsrailli fotoğraf sanatçısı Noam Chen, yeni projesinde bilinen antik surlarla çevrili, altın bir kubbenin egemen olduğu Kudüs imgesinin dışında size içeriden bakış açısı sağlayacak, farklı ve hiç görmediğiniz bir Kudüs şehir hayatını sizlerle paylaşıyor. İşte o fotoğraflar...

Eski Şehir'in büyüleyici sokaklarında gezintiye çıkarak Kudüs gezinize başlayın.

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Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği tepe ve onun üzerinde yapılan Kutsal Mezar (St. Sepulchre).

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Tarihi surlarda Işık Festivali.

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Festival, eski ve yeni arasındaki dengeye tanık olmak için en iyi zaman...

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Mevsim değiştiğinde ve kış geldiğinde, şehir Avrupa'nın başkentlerinden biri ile rahatlıkla karıştırılabilir.

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Kudüs beyaz gelinliğini giymiş.

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Yahudilerce kutsal sayılan Ağlama Duvarı, Büyük Tapınağın ayakta kalan batı duvarıdır. Bu sebepten Batı Duvarı adıyla da bilinmektedir. Yahudilerin Hz. Süleyman'ın Kudüs'te yaptırdığı Beyt-ül-Makdis'ten kaldığına inandıkları ve kutsal kabul ettikleri duvar.

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Fırtına bittiğinde, şehrin saf güzelliği yeniden ortaya çıkıyor.

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Şehir genelinde muhteşem gün batımının keyfini çıkarabilirsiniz.

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Zeytin Dağı'ndan muhteşem bir gün batımı manzarası...

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Ya da Ein Karem'in dağlarından harika bir manzara.

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İncil Hayvanat Bahçesi'nin nefis pastoral ortamı.

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Dağların tepesinde Rus kilisesi.

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Kudüs büyüleyici bir tarihe tanıklık eden bir yer. Eski Şehir'de Şam ve Herotz kapılarının ortasında ve yerin 230 metre altında bulunan Zedekiah Mağarası...

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İkinci Yahudi Tapınağı dönemine ait antik mezarlar etkileyici bir biçimde kayaya oyulmuş.

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Yad Vashem'de acı dolu bir geçmişi hatırlatan ünlü Dünya Holokost Anma Merkezi.

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Yemin Moshe bölgesi ressamların elinden çıkmış gibi.

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Ve tıpkı "Nesiller Zinciri" Merkezi gibi geçmiş ve gelecek arasındaki dengeyi nazikçe sağlayan bir şehir.

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Aralık ayında bir Noel pazarı...

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Durum ne olursa olsun, kesinlikle gözler için bir şölen!

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs Seyahat

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