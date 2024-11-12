"Bu kumar belası hâlâ başıma işler açıyor" dedi! Serdar Ortaç kumar yüzünden neler kaybetti neler...

MYNET- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç adli kontrol şartıyla ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Serdar Ortaç, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada pişman olduğunu belirterek "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Yani topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hâlâ başıma işler açıyor, nasıl bir illetse... Herkesten özür diliyorum" dedi.

"İşte bak evimi, barkımı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı, bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bu işi bilemiyorum" diyen Serdar Ortaç geçtiğimiz haftalarda kumarda neler kaybettiklerini tek tek anlatmıştı.

"ÇOK PARA KAYBETTİM"

Yeniden gündem olan o açıklamalarda Serdar Ortaç şunları söylemişti:

"1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün."

ESKİ KARISININ ALTINLARINI DA SATTI

Chloe Loughnan "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Kalkıyordum evde olmuyordu" dedi. Chloe Loughnan ailesinin yanında İrlanda’ya döndüğü zamanlarda Serdar Ortaç'ın, kendisinin takılarını satıp kumar oynadığını iddia etmişti.