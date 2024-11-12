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  4. Mehmet Ali Erbil gözaltına alınmıştı! Bomba iddia: Turnike programı yayından kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil gözaltına alınmıştı! Bomba iddia: Turnike programı yayından kaldırıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.11.2024 07:07
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ev hapsiyle serbest bırakıldı. Onur Akay, Mehmet Ali Erbil hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Mehmet Ali Erbil gözaltına alınmıştı! Bomba iddia: Turnike programı yayından kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil de vardı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Erbil'in gözaltı sonrası hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi!

TURNİKE YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Onur Akay, Mehmet Ali Erbil hakkında bir iddiada bulundu. Akay açıklamasında şunları söyledi:

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"2022 yılının Ağustos ayında, İbo Show programının yayından kaldırıldığını, sizlere ben duyurmuştum. 2024 yılının Kasım ayında da Kanal D yönetiminin Turnike programını yayından kaldırdığını sizlere duyuruyorum. Hatta Kanal D, çekilmiş programları yapımcılara geri iade etti."

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İbo Show
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