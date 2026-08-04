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Bu lezzete talep patladı! Tatilciler dönüşte kilolarca alıp götürüyor

Yaz tatili için Van'a gelen vatandaşlar, dönüş yolculuğunda kentin coğrafi işaret tescilli otlu peynirine yoğun ilgi gösterirken, bu yıl bol yağışla artan üretim ve tuz oranının düşürülmesi talebi daha da artırdı.

Bu lezzete talep patladı! Tatilciler dönüşte kilolarca alıp götürüyor

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte memleket ziyaretleri yoğunlaşırken, Van'ın en önemli gastronomi değerlerinden biri olan coğrafi işaret tescilli Van otlu peyniri, kenti ziyaret edenlerin dönüş yolculuğunda en çok tercih ettiği yöresel ürünlerin başında geliyor.

Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan otlu peynir, bu yıl bol yağışların etkisiyle verimli geçen sezon sayesinde hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürdü.

Bu lezzete talep patladı! Tatilciler dönüşte kilolarca alıp götürüyor 1

Yüksek rakımlı dağ ve yaylalardan toplanan sirmo, mendi ve heliz gibi yöreye özgü otlarla hazırlanan peynirde, koyunların otladığı meraların zengin bitki örtüsü sütün kalitesini doğrudan etkiliyor. Geleneksel yöntemlerle olgunlaştırılan otlu peynir, Van'dan ayrılan ziyaretçilerin valizlerinde ilk sıralarda yer alıyor.

"YAZ TATİLİ DOLAYISIYLA YOĞUN BİR TALEP VAR"

Esnaf Resul Şığva, bu yıl peynir üretiminin oldukça verimli geçtiğini hatırlattı. Şığva, "Bu yıl peynirlerimiz gerçekten çok güzel. Bölgemiz bol yağış aldı. Yağışların etkisiyle otlar da oldukça verimliydi. Bu nedenle peynir üretimi fazla oldu ve şu an peynir konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yaz tatili dolayısıyla yoğun bir talep var. Özellikle dönüş dönemlerinde çok fazla sipariş alıyoruz.

Gerek internet üzerinden gerekse Van'a gelen gurbetçiler ve turistler sipariş veriyor. Buraya gelenler sadece peynir değil; bal, tereyağı ve Van'ın diğer yöresel ürünlerini de alıyor. Ancak en çok tercih edilen ürün yine peynir oluyor. Birçok kişi kışlık tüketim için 10-15 kilogram peynir alıp götürüyor. Bu nedenle talep sürekli devam ediyor" dedi.

Bu lezzete talep patladı! Tatilciler dönüşte kilolarca alıp götürüyor 2

"ÜRÜNLERİ VAKUMLAYARAK GÖNDERİYORUZ"

Teknolojinin gönderim kolaylığı sağladığını dile getiren Şığva, "İl dışında yaşayan vatandaşlarımız da artık rahatlıkla sipariş verebiliyor. Eskiden peynir bozulduğu için gönderimde sıkıntılar yaşanıyordu. Ancak şimdi ürünleri vakumlayarak gönderiyoruz. Bu sayede Van'dan Türkiye'nin birçok noktasındaki müşterilerimize ulaşıyoruz.

Van'a gelenler peynirin tadına bakıp beğendikten sonra satın alıyor. Van'a gelemeyenler ise sipariş veriyor. Bu yıl ilgi geçen yıllara göre daha fazla. Özellikle peynirdeki tuz oranının düşürülmesi de talebin artmasına katkı sağladı" diye konuştu.

Bu yıl yüksek rakımlı yaylalarda elde edilen kaliteli süt ve verimli sezon sayesinde üretimin arttığını belirten üreticiler, otlu peynirin kalitesine göre kilogram fiyatının 550 ila 650 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
peynir Van
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