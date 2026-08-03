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Kavurucu sıcağa doğal çözüm! Tanesi 25 TL'den yok satıyor

Adana'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan dikenli incirle serinliyor.

Kavurucu sıcağa doğal çözüm! Tanesi 25 TL'den yok satıyor

Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir, halk arasında 'Hint inciri' ve 'Frenk inciri' isimleriyle de biliniyor. Lif, C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olduğu, bağışıklık sistemini desteklediği ve sindirime katkı sağladığı belirtilen meyve, serinletici özelliği nedeniyle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Adana'da yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan dikenli incir, tezgahlardaki yerini aldı. Sıcak havalarda serinletici özelliğiyle yoğun ilgi gören meyve, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle vatandaşlardan talep görüyor. Üzerindeki dikenli kabuk tabakası temizlenen dikenli incir, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak tanesi 25 TL'den satılıyor.

Kavurucu sıcağa doğal çözüm! Tanesi 25 TL den yok satıyor 1

"DİKENİ BENİM, BALI MÜŞTERİLERİMİN"

Uzun süredir dikenli incir satışı yaptığını söyleyen Mesut Yılmaz, "Yılda bir defa çıkıyor, 1-2 ay süre içerisinde tükeniyor. Faydalarını soracak olursanız çok faydalı, kolon kanserine kadar iyi geldiği söyleniyor. Vitamin veriyor; böbreğe, kalbe çok iyi geldiği söyleniyor. Enerji veriyor insana. Adana'mız sıcak olduğundan dolayı serinlemek isteyen incir yiyerek serinliyor, hem de vitamin alıyor. Gençleştirir, güzelleştirir, zayıflatır. Vitamin burada. Dikeni benim, balı müşterilerimin. Şifa olsun" dedi.

Kavurucu sıcağa doğal çözüm! Tanesi 25 TL den yok satıyor 2

"GÜNDE ÜÇ KERE, DÖRT KERE YEMEDEN BIRAKMAM"

Müşterilerden İsmail Bucak, "Çok güzeldi, bu yaz sıcaklığında en iyi yiyeceğin bu olması lazım. Normalde Mersin'de oturuyorum. Adana'ya her yaz geliyoruz. Çok güzeldi ve her geldiğim zaman yiyorum. Günde üç kere, dört kere yemeden bırakmam. İlk defa buraya gelen insanlar tadına bakmalı" ifadelerini kullandı.

Halil Kısacık ise dikenli incirin tadının mükemmel olduğunu ifade ederek, herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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