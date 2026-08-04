YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Yılda sadece 1 kez çıkıyor! Dışı dikenli tadı bal: 20 liradan kapış kapış gidiyor

Mersin'de yaz aylarının sevilen lezzetlerinden dikenli incir, seyyar tezgahlarda tanesi 20 liradan satışa sunuldu. Sert geçen kış ve bahar nedeniyle sezonun geç başladığını belirten satıcılar, meyvenin yeni yeni çıktığını, tam olgunlaşmasıyla birlikte satışların da çoğalmasını bekliyor.

Yılda sadece 1 kez çıkıyor! Dışı dikenli tadı bal: 20 liradan kapış kapış gidiyor

Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir, halk arasında 'Hint inciri' ve 'Frenk inciri' isimleriyle de biliniyor. Lif, C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olduğu belirtilen meyvenin bağışıklık sistemini desteklediği, sindirime katkı sağladığı ve serinletici özelliği nedeniyle yaz aylarında yoğun ilgi gördüğü ifade ediliyor.

Yılda sadece 1 kez çıkıyor! Dışı dikenli tadı bal: 20 liradan kapış kapış gidiyor 1

Kent merkezindeki seyyar tezgahlarda buz içerisinde muhafaza edilen dikenli incir, dikenli kabuğu özel yöntemlerle temizlendikten sonra tüketicilere sunuluyor. Özellikle soğuk olarak tüketilen meyve, sıcak havalarda ferahlatıcı etkisi nedeniyle vatandaşların tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Mersin'de yaz mevsiminin simge lezzetlerinden dikenli incir, seyyar tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı. Bu kış ve ilkbaharın serin ve yağışlı geçmesiyle sezon gecikmeli başladı. Yeni yeni olgunlaşan dikenli incirin ağustos ayında daha yoğun olarak piyasada yer alması bekleniyor.

"SEZON YAKLAŞIK BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI"

Yılda sadece 1 kez çıkıyor! Dışı dikenli tadı bal: 20 liradan kapış kapış gidiyor 2

Kent merkezinde seyyar tezgahta satış yapan Doğan Güneş, bu yıl sezonun hava şartları nedeniyle geç açıldığını belirterek, "Bu sene hava serin gittiği için geç başladı. Yaklaşık bir haftadır sezonu açmışız. Açılışı tanesi 20 liradan yaptık. Hava çok sıcak olduğu için bu meyveyi termosta soğuk muhafaza edip vatandaşlara soğuk olarak sunuyoruz" dedi.

Dikenli incirin sağlık açısından da faydalı olduğunu dile getiren Güneş, "Yağ yakımına birebirdir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalbi korur ve sindirim sistemini destekler. Şu anda talep az. Meyvenin biraz daha sararması gerekiyor. İnşallah haftaya ilgi artacaktır" diye konuştu.

Yılda sadece 1 kez çıkıyor! Dışı dikenli tadı bal: 20 liradan kapış kapış gidiyor 3

Vatandaşlardan Batın Okan ise, "Her yıl bu dönemlerde çıkıyor. Görüntüsü ve tadıyla insanı cezbeden bir meyve. Özellikle buzun içinde soğutularak sunulması tadını daha da güzelleştiriyor. Sağlıklı olduğuna inanıyorum ve sezon boyunca hemen hemen her gün tüketiyorum. Tadı gerçekten bal gibi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talep arttı! Tatilciler dönüşte kilolarca alıp götürüyorTalep arttı! Tatilciler dönüşte kilolarca alıp götürüyor
Kavurucu sıcağa doğal çözüm! Tanesi 25 TL'den yok satıyorKavurucu sıcağa doğal çözüm! Tanesi 25 TL'den yok satıyor

Anahtar Kelimeler:
incir Akdeniz meyve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.