Bu malzemeler ile pişiler balon gibi kabarıyor

Pişi hamurunu mayalandırarak yaparsanız hamurunuz harika bir şekilde kabarır. Peki ya mayasız? Elbette bunun da çözümü var. Sadece maya yerine başka malzemeleri kullanmanız gerekiyor, o kadar. Bu tarifte maya yok, bekleme süresi yok. Onun yerine balon gibi kabarmış, yağ çekmeyen pişiler var. Hadi o zaman başlıyoruz!
4 4.5 su bardağı un
2 adet yumurta
1 çay kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı yoğurt suyu
1 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz
Büyük bir yoğurma kabının içerisine yoğurt, yoğurt suyu, yumurta ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam olana kadar çırpın.
Burada dikkat etmeniz gereken nokta ister mayalı ister mayasız fark etmez, pişinin içine kullanacağınız sıvıların oda sıcaklığında olması gerekir. Böylece mayalı yaptıklarınız hamurun kocaman kabarmasına yardımcı olurken mayasız yaptıklarınız ise hamurun puf puf olmasını sağlar.
Daha sonra unu yavaş yavaş eklemeye başlayın. Unla birlikte isterseniz karbonat isterseniz de kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Eğer annelerinizin yaptığı gibi tadına doyulmaz çıtır çıtır pişiler yapmak istiyorsanız karbonat kullanmanızı tavsiye ederiz.
Karbonattan sonra da sirkeyi ekleyin. Pişi hamurunun içerisine koyacağınız sirke ise hamurun yağ çekmesini engelleyen en önemli püf noktalardan biridir.
2 bardak unu da ekledikten sonra çırpıcı ile çırpmaya başlayın.
Hamurunuz toparlanmaya başladıktan sonra ellerinizi yıkayın ve kurulayın.
Bu noktada ellerinizin iyice temizlenmiş olması çok önemlidir. Çünkü hamurlu ve yapış yapış eller ile fazla un eklemesi yapabilir ve hamurunuzun sert bir kıvamda olmasına neden olabilirsiniz.
Temiz elleriniz ile tekrar hamura un serpiştirin ve yoğurmaya devam edin.
Ardından tezgaha bol un serpin ve hamuru unla açmaya başlayın. Açılan hamura bir bardak ile şekil vererek kesin.
Şekil verdiğiniz hamurları 10 dakika, bir bez ile örterek bekletirseniz pişilerinizin iyice kabarmasını sağlayabilirsiniz.
Beklettiğiniz hamurları bol ve kızgın sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Ancak burada ocağınızın çok harlı ateşte olmamasına dikkat etmelisiniz.
Piştikten sonra pişileri kevgirle çıkartarak fazla yağını süzdürün ve havlu kağıt serdiğiniz servis tabağına alın. İşte enfes pişiler hazır!
Dilerseniz peynir ve zeytin ile dilerseniz de bal ve reçel gibi tatlar da afiyetle tüketebilirsiniz. Hatta üzerine pudra şekeri serperek de eşsiz bir lezzet oluşturabilirsiniz. Afiyet olsun!
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