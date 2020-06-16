YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bu malzemeler ile pişiler balon gibi kabarıyor

Bu malzemeler ile pişiler balon gibi kabarıyor

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sofraya konulduğu anda kimsenin hayır diyemediği, lezzetiyle efsane pişiler kahvaltıda nasıl da güzel gider. Hele bir de pişinin yanında çay ve peynir varsa kahvaltının tadı damaklara kazınır. Bu mükemmel lezzetin en önemli noktası ise yağ çekmeden yapılabilmesi. İşte puf puf kabarmış, çıtır çıtır lezzeti ile baş döndüren pratik pişi tarifi

Bu malzemeler ile pişiler balon gibi kabarıyor

Pişi hamurunu mayalandırarak yaparsanız hamurunuz harika bir şekilde kabarır. Peki ya mayasız? Elbette bunun da çözümü var. Sadece maya yerine başka malzemeleri kullanmanız gerekiyor, o kadar. Bu tarifte maya yok, bekleme süresi yok. Onun yerine balon gibi kabarmış, yağ çekmeyen pişiler var. Hadi o zaman başlıyoruz!

MALZEMELER

4 4.5 su bardağı un
2 adet yumurta
1 çay kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı yoğurt suyu
1 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Büyük bir yoğurma kabının içerisine yoğurt, yoğurt suyu, yumurta ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam olana kadar çırpın.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta ister mayalı ister mayasız fark etmez, pişinin içine kullanacağınız sıvıların oda sıcaklığında olması gerekir. Böylece mayalı yaptıklarınız hamurun kocaman kabarmasına yardımcı olurken mayasız yaptıklarınız ise hamurun puf puf olmasını sağlar.

Daha sonra unu yavaş yavaş eklemeye başlayın. Unla birlikte isterseniz karbonat isterseniz de kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Eğer annelerinizin yaptığı gibi tadına doyulmaz çıtır çıtır pişiler yapmak istiyorsanız karbonat kullanmanızı tavsiye ederiz.

Karbonattan sonra da sirkeyi ekleyin. Pişi hamurunun içerisine koyacağınız sirke ise hamurun yağ çekmesini engelleyen en önemli püf noktalardan biridir.

2 bardak unu da ekledikten sonra çırpıcı ile çırpmaya başlayın.

  1. bardak undan sonra hamuru el ile yoğurmaya başlayın.

Hamurunuz toparlanmaya başladıktan sonra ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Bu noktada ellerinizin iyice temizlenmiş olması çok önemlidir. Çünkü hamurlu ve yapış yapış eller ile fazla un eklemesi yapabilir ve hamurunuzun sert bir kıvamda olmasına neden olabilirsiniz.

Temiz elleriniz ile tekrar hamura un serpiştirin ve yoğurmaya devam edin.

  1. bardak unu ekledikten sonra hamurda hala yapışıklık varsa elinizle un serperek toparlamaya başlayın.

Ardından tezgaha bol un serpin ve hamuru unla açmaya başlayın. Açılan hamura bir bardak ile şekil vererek kesin.

Şekil verdiğiniz hamurları 10 dakika, bir bez ile örterek bekletirseniz pişilerinizin iyice kabarmasını sağlayabilirsiniz.

Beklettiğiniz hamurları bol ve kızgın sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Ancak burada ocağınızın çok harlı ateşte olmamasına dikkat etmelisiniz.

Piştikten sonra pişileri kevgirle çıkartarak fazla yağını süzdürün ve havlu kağıt serdiğiniz servis tabağına alın. İşte enfes pişiler hazır!

Dilerseniz peynir ve zeytin ile dilerseniz de bal ve reçel gibi tatlar da afiyetle tüketebilirsiniz. Hatta üzerine pudra şekeri serperek de eşsiz bir lezzet oluşturabilirsiniz. Afiyet olsun!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Bu tarifle etsiz çiğ köfte yapmak çok kolay! Yoğurmanıza bile gerek yok...Bu tarifle etsiz çiğ köfte yapmak çok kolay! Yoğurmanıza bile gerek yok...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Seviye düştü, ortalık karıştı! 'Motor...'

Seviye düştü, ortalık karıştı! 'Motor...'

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

'Kilolu çıkmışım' demişti! Bu sefer bikinili yakalandı

'Kilolu çıkmışım' demişti! Bu sefer bikinili yakalandı

Tıpkı pastanelerdeki gibi kazandibi yapmak için...

Tıpkı pastanelerdeki gibi kazandibi yapmak için...

Denenmiş, kıyır kıyır tam kıvamında bir kurabiye!

Denenmiş, kıyır kıyır tam kıvamında bir kurabiye!

İlginizi Çekebilir

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu tarifle etsiz çiğ köfte yapmak çok kolay! Yoğurmanıza bile gerek yok...

Bu tarifle etsiz çiğ köfte yapmak çok kolay! Yoğurmanıza bile gerek yok...

Ustasından en lezzetli kuru köfte tarifi! Püf noktalarını verdi...

Ustasından en lezzetli kuru köfte tarifi! Püf noktalarını verdi...

Tavuğun en lezzetli haliyle tanışın! Fırında çok hafif çıtır tavuk tarifi...

Tavuğun en lezzetli haliyle tanışın! Fırında çok hafif çıtır tavuk tarifi...

Bayat ekmekten börek tarifi! Bayat ekmekler ziyan olmayacak...

Bayat ekmekten börek tarifi! Bayat ekmekler ziyan olmayacak...

Pankek tarifi: Kahvaltılık nefis tat en orijinal haliyle! Puf puf olması için...

Kahvaltılık nefis tat en orijinal haliyle! Puf puf olması için...

Pirinç pilavı tarifi: Tane tane pilav yapmak için en doğru yöntem

Tane tane pilav yapmanın yolu bakın neyden geçiyormuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.