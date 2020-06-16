Bu malzemeler ile pişiler balon gibi kabarıyor

Pişi hamurunu mayalandırarak yaparsanız hamurunuz harika bir şekilde kabarır. Peki ya mayasız? Elbette bunun da çözümü var. Sadece maya yerine başka malzemeleri kullanmanız gerekiyor, o kadar. Bu tarifte maya yok, bekleme süresi yok. Onun yerine balon gibi kabarmış, yağ çekmeyen pişiler var. Hadi o zaman başlıyoruz!

MALZEMELER

4 4.5 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı yoğurt suyu

1 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Büyük bir yoğurma kabının içerisine yoğurt, yoğurt suyu, yumurta ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam olana kadar çırpın.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta ister mayalı ister mayasız fark etmez, pişinin içine kullanacağınız sıvıların oda sıcaklığında olması gerekir. Böylece mayalı yaptıklarınız hamurun kocaman kabarmasına yardımcı olurken mayasız yaptıklarınız ise hamurun puf puf olmasını sağlar.

Daha sonra unu yavaş yavaş eklemeye başlayın. Unla birlikte isterseniz karbonat isterseniz de kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Eğer annelerinizin yaptığı gibi tadına doyulmaz çıtır çıtır pişiler yapmak istiyorsanız karbonat kullanmanızı tavsiye ederiz.