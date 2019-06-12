Bu mavi java muzun tadı vanilyalı dondurma gibi!

Öğleden sonra atıştırmalık olarak birkaç dilim ananas ya da kahvaltıda bir avakado yediğimizde kendimizin tamamen tropikal ve şık olduğunu düşünürüz. Ancak henüz hiçbir şey denemediğiniz muazzam tropikal lezzetlerin olduğunu duyunca bu yiyecekler size oldukça sıradan gelecek.

Mavi java muzu, sadece mavi değil, aynı zamanda vanilyalı dondurma tadına sahip özel bir muz çeşididir.

Sert ve soğuğa dayanıklı olan mavi java muzunun vanilyalı dondurmaya çok benzer bir kıvamı ve tadı olduğu söylenir.

NovoTaste adlı bir haber sitesine göre, mavi java çeşidi Güney Doğu Asya'dan geliyor ve kıtalardan Kuzey Avustralya'ya yayılıyor. Ayrıca Hawaii'deki dondurma muzu, Orta Amerika'daki Cenizo ve Fiji'deki Hawaii muzu olarak da biliniyor.

Peki vanilyalı dondurma, muzunuzdan istediğiniz bir lezzet mi?

Neyse ki, bu meyveyi deneyen, bu meyve hakkında blog yazan ve bilmemiz gerekenleri bize söyleyebilecek insanlar mevcut.

Fitness ayakkabısı ve çiğ gıda meraklısı Grant Campbell, bir yıl önce bu meyveyi denemiş ve tepkisini belirtmiş. Bu lezzetin 'olağanüstü' olduğunu söyleyerek yorumunu yapmıştı.