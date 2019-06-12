Mynet Trend

Bu mavi java muzun tadı vanilyalı dondurma gibi!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 12.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Yediğimiz meyvelerin ne kadar sıradan olduğunu düşündürecek ilginç bir meyve olan mavi java muzunu daha önce duydunuz mu? Duymadıysanız bu bilgiler karşısında çok şaşıracaksınız!

Bu mavi java muzun tadı vanilyalı dondurma gibi!

Öğleden sonra atıştırmalık olarak birkaç dilim ananas ya da kahvaltıda bir avakado yediğimizde kendimizin tamamen tropikal ve şık olduğunu düşünürüz. Ancak henüz hiçbir şey denemediğiniz muazzam tropikal lezzetlerin olduğunu duyunca bu yiyecekler size oldukça sıradan gelecek.

Mavi java muzu, sadece mavi değil, aynı zamanda vanilyalı dondurma tadına sahip özel bir muz çeşididir.

5464

Sert ve soğuğa dayanıklı olan mavi java muzunun vanilyalı dondurmaya çok benzer bir kıvamı ve tadı olduğu söylenir.

ğşi

NovoTaste adlı bir haber sitesine göre, mavi java çeşidi Güney Doğu Asya'dan geliyor ve kıtalardan Kuzey Avustralya'ya yayılıyor. Ayrıca Hawaii'deki dondurma muzu, Orta Amerika'daki Cenizo ve Fiji'deki Hawaii muzu olarak da biliniyor.

Peki vanilyalı dondurma, muzunuzdan istediğiniz bir lezzet mi?

Neyse ki, bu meyveyi deneyen, bu meyve hakkında blog yazan ve bilmemiz gerekenleri bize söyleyebilecek insanlar mevcut.

Fitness ayakkabısı ve çiğ gıda meraklısı Grant Campbell, bir yıl önce bu meyveyi denemiş ve tepkisini belirtmiş. Bu lezzetin 'olağanüstü' olduğunu söyleyerek yorumunu yapmıştı.

Bu muzu deneyenlerin çoğu, ilginç tadı karşısında oldukça memnun kalmış.

123

LadyFlora adlı bir diğer YouTuber da, muzların 'çok kremalı bir tadı' ve tipik muzunuzdan daha hafif bir tadı olduğunu söyleyen bir diğer kişi.

Siz de belli yerlerden ve satıcılardan bir miktar java muzu tohumu alırsanız bahçenizde bu dondurma tadına sahip muzlardan yetiştirebilirsiniz.

Blue Java muzları, 'Yüksek nemli, ılık, zengin topraklar' gibi yerlerde yetişir. Ayrıca gübreleme ve güneş ışığına ihtiyaç duyarlar.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Dünyanın en pahalı tablosu onun yatından çıktı!Dünyanın en pahalı tablosu onun yatından çıktı!
Ünlü oyuncudan nezaket gösterisi: Asla temas yok!Ünlü oyuncudan nezaket gösterisi: Asla temas yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler Muz mavi muz tropikal meyve

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

Bodrum'da görüldü! 1 saat sonra ortadan kayboldu

Bodrum'da görüldü! 1 saat sonra ortadan kayboldu

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Hatipoğlu'nun en zor yayını! Acun'a hisleri olduğunu söyleyince...

Hatipoğlu'nun en zor yayını! Acun'a hisleri olduğunu söyleyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyanın en favorileri! Ortalığı kasıp kavuruyorlar

Şu an en favori onlar! Ortalığı kasıp kavurdular

Dünyanın en pahalı tablosu Muhammed bin Salman'ın yatından çıktı!

Dünyanın en pahalı tablosu onun yatından çıktı!

Keanu Reeves'ten takdirlik hareket: Asla temas yok!

Ünlü oyuncudan nezaket gösterisi: Asla temas yok!

Büyük beden manken koyması olay oldu: O koşamaz!

Büyük beden manken koyması olay oldu: O koşamaz!

Gerçek hayvanlar yerine hologramların sahne aldığı sirk!

Artık sirklerde gerçek hayvanlar yerine onlar olacak!

Ülkenin tamamında internet bağlantısı kesildi!

Ülkenin tamamında internet bağlantısı kesildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.