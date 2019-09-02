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Bu meslekler artık yok!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Bundan yıllar önce birçok farklı meslek vardı ancak bunların birçoğunun adını duymadık. Hatta birçoğunun karşılığı bizim dilimizde bulunmuyor bile. Biz de sizler için bu meslekleri derledik.

Bu meslekler artık yok!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elimizdeki imkanlar da farklılaşıyor. Önceden sahip olmadığımız imkanlara sahip olduğumuz zaman geçmişte büyük bir emek gerektiren eylemleri kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun sonucunda farklı ihtiyaçlar doğarken bazılarına da gerek kalmıyor.

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Yıllar geçtikçe iş olanakları farklılaşıyor. Bundan 100 yıl önce yapay zeka mühendisi gibi bir meslek olmadığı gibi günümüzde de belirli meslekler bulunmuyor. Bu konu üzerine bir video hazırlayan Mental Floss, bundan 100 yıl önce var olan fakat bugün bulunmayan meslekleri bir araya getirdi. Günümüzde bu mesleklerin bazıları hâlâ var olsa da yalnızca geleneksel bir amaç uğruna devamlılıklarını sürdürdüklerini söyleyebiliriz. Bunun dışında birçok meslek, tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini aldı. Biz de sizler için Mental Floss'un listesini derledik.

OKURLAR

Geçmişte fabrikalarda çalışan işçilere roman ya da haber okuyan kişiler bulunuyordu.

KASABA TELLALLARI

Günümüzde haberleri internet üzerinden almak son derece kolay ancak geçmişte bu haberleri sokak sokak dolaşarak duyurmak zorunda olan kişiler bulunuyordu.

SOKAK LAMBASI SORUMLULARI

Akşam saatlerinde nispeten karanlık bir sokaktan geçerken bir anda sokak lambalarının yandığına tanıklık etmişsinizdir. Geçmişte elektrik ya da internet olmadığı için bu işlemler elle yapılıyordu ve sokak lambaları içerisindeki gaz lambalarını yakan sorumlular vardı.

ALARMLAR

Çalar saatler 100 yılı aşkın bir süredir bizlerle olsa da fazla yaygın olmadıkları ve pahalı oldukları için bir zamanlar insanları uyandırmakla görevlendirilmiş kişiler vardı ve bu kişiler sabah olduğunda camlara ya da kapılara vurarak insanları uyandırıyordu.

HESAPLAYICI İNSANLAR

Bu isim başlangıçta size bir anlam ifade etmediyse tanımı biraz daha açmakta fayda var. Bilgisayarlar ortaya çıkmadan önce ciddi hesaplamalar yapmak son derece zordu. İngilizcede 'computer' olarak bilinen bilgisayarlar, isimlerinin de bize anlattığı gibi (compute=hesap yapmak, -r eki ise işi yapan kişi/şey) hesap yapma konusunda son derece başarılı ancak bilgisayarlardan önce karmaşık hesaplamalar yapması için farklı insanlara ihtiyaç duyuluyordu.

HABERCİLER

Özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında çokça kullanılan haberciler, önemli mesajları iletmek için motor, at ya da deve üzerinde seyahat eden kişilere verilen bir isimdi.

SÜVARİLER

Savaşlarda kullanılan teknolojilerin değişmesiyle birlikte süvari birlikleri de ortadan kalktı. At üstünde savaşan bu birlik, uzun menzilli silahların ortaya çıkmasının yanı sıra kamyonetler, tanklar ve arabaların çıkışıyla birlikte ordudaki yerini kaybetti.

UÇAK DİNLEYİCİLER

Yine ilginç isimli bir meslek olan uçak dinleyiciler, radarların olmadığı zamanlarda devasa aletlerle bir düşman uçağının yaklaşıp yaklaşmadığını kontrol ediyordu.

GAZLI İÇECEK BARMENLERİ

Kokain devlet kontrolü altına girmeden önce gazlı içecekler içerisinde kafein ve kokain olması hiç de ilginç bir durum değildi. Bunu yapan barmenlerse o zamanlar için popüler bir meslek grubuydu.

SÜTÇÜLER

Bundan yüz yıl önce belki de en yaygın mesleklerden biri olan sütçülük, günümüzde neredeyse hiç yok denilebilir. Marketten süt alabildiğimiz için kapımızın önüne süt bırakan insanlar da ortadan kalktı.

BUZ KESİCİLER

Bundan uzun bir süre önce buz yapmak için suyu buzluğa atmak kadar kolay bir yönteminiz yoktu. Bu nedenle buz kesici isimli kişiler, donmuş gölleri keserek buz tedariki sağlıyordu.

GİDER TEMİZLEYİCİLER

Lavabonuz tıkandığı zaman tesisatçı çağırdığınız o an aklınıza geldiyse bu durumun biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. O zamanlar kanalizasyonlarla olan bağlantılar fazlasıyla güçlü olmadığı için tuvaletleri manuel olarak temizleyen kişiler bulunuyordu. Bu nedenle az önceki işin iğrenç olduğunu düşünüyorsanız bir de bunu gözde geçirin deriz.

TELGRAFÇILAR

O zamanlarda bütün işler kötü ya da pis değildi. Zorlu koşulların yanı sıra bugünkü ofis ortamına yakın işler de bulunuyordu ve telegrafçılar, masalarının başında oturarak gelen mesajları gönderilen kişiye aktarıyordu.

LİNOTİP MAKİNESİ UZMANLARI

Linotip makinesi isimli farklı bir matbaa makinesi aracılığıyla kelimeler için birer kalıp oluşturulurdu. Bu kalıpların ardından gazete gibi çok sayıda basılacak olan yazılı basımlar kolay bir şekilde basılabilirdi. Bu uzmanlarsa her kelimeyi doğru bir şekilde yazarak kalıp oluşturan kişilerdi.

SANTRAL GÖREVLİSİ

Telegraf yerini telefona bıraktıktan sonra benzer bir işi alan santral görevlileri, arayan kişiyi aranan kişiye bağlamakla görevliydi.

TAKIM DEĞİŞTİRİCİLER

Makinelerden çıkan bobinleri ve vidaları yerine yerleştirenlere verilen bu isim, zamanla yerini tamircilere bıraktı.

LABUTÇULAR

Bowling oynadığınız zaman tüm labutları devirdikten sonra bir sonraki atışınıza kadar sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Eskiden bowling vardı ancak devrilen labutları görevli kişiler topluyordu.

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