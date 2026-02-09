Bu mezad farklı: Süs tavukları açık artırmayla satıldı! Çevre iller akın etti

Eskişehir, Bursa, Gediz, Tavşanlı ve Emet gibi il ve ilçelerden çok sayıda yetiştiricinin katılım sağladığı etkinlik hakkında bilgi veren Kütahya Süs Tavukları Yetiştiricileri Başkanı Yalçın Deneri, amaçlarının daha bilinçli üretimi teşvik etmek ve süs tavuklarının tanıtımını sağlamak olduğunu belirtti.

"ŞENLİK HAVASINDA ALICIYLA SATICIYI BULUŞTURUYORUZ"

Deneri, "Her zaman olduğu gibi burada bir şenlik havasında alıcıyla satıcıyı buluşturuyoruz. Herkes gelsin, çayını kahvesini içsin. Burada genç arkadaşlarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi kalabalık bir ortam var. Bugüne kadar depremzedelere de, ihtiyaç sahibi insanlara da elimizden geldiğince yardım ettik" dedi.

"10 BİN LİRAYA DA SATILIYOR"

Mezat organizasyonunda herhangi bir ticari kazanç amacı gütmediklerini vurgulayan Deneri, yalnızca organizasyon giderleri için cüzi bir ücret alındığını söyledi.

Deneri, süs tavuklarının ciddi bir ekonomik değer oluşturduğuna da dikkat çekerek, "Burada hayvanlar 5 bin liraya da satılıyor, 10 bin liraya da satılıyor. Geçtiğimiz hafta 8 bin 500 liraya satılan hayvanımız oldu. Üretici arkadaşlarımız bu işe büyük özen gösteriyor" diye konuştu.

Sektörün daha sağlıklı şartlarda sürdürülebilmesi için destek talep ettiklerini dile getiren Yalçın Deneri, "Bizim isteğimiz sesimizin duyulması. Bir pazar yerimiz olsun, bir dernek yerimiz olsun. Başka bir talebimiz yok. Belediye başkanımızın da bu konuda arkamızda durmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FARKLI YERDEN İNSANIN BİR ARAYA GELMESİ ÇOK KIYMETLİ"

Mezada yoğun katılım olduğunu belirten Deneri, Kütahya'nın süs tavuğu yetiştiriciliğinde önemli bir merkez haline geldiğini söyleyerek, "Eskişehir'den, Bursa'dan, Gediz'den, Tavşanlı'dan, Emet'ten gelen arkadaşlarımız var. Bu kadar farklı yerden insanın bir araya gelmesi çok kıymetli. Önemli olan arkadaşça ve sağlıklı bir ortamda bir arada kalabilmek" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır