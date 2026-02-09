Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Bu mezad farklı: Süs tavukları açık artırmayla satıldı! Çevre iller akın etti

İçerik devam ediyor

Kütahya’da düzenlenen süs tavuğu mezadı, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda yetiştirici ve meraklıyı bir araya getirdi. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen etkinlikte süs tavukları yeni sahiplerini bulurken, organizasyon hem ticari bir buluşma hem de sosyal bir dayanışma platformu niteliği taşıdı.

Eskişehir, Bursa, Gediz, Tavşanlı ve Emet gibi il ve ilçelerden çok sayıda yetiştiricinin katılım sağladığı etkinlik hakkında bilgi veren Kütahya Süs Tavukları Yetiştiricileri Başkanı Yalçın Deneri, amaçlarının daha bilinçli üretimi teşvik etmek ve süs tavuklarının tanıtımını sağlamak olduğunu belirtti.

Bu mezad farklı: Süs tavukları açık artırmayla satıldı! Çevre iller akın etti 1

"ŞENLİK HAVASINDA ALICIYLA SATICIYI BULUŞTURUYORUZ"

Deneri, "Her zaman olduğu gibi burada bir şenlik havasında alıcıyla satıcıyı buluşturuyoruz. Herkes gelsin, çayını kahvesini içsin. Burada genç arkadaşlarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi kalabalık bir ortam var. Bugüne kadar depremzedelere de, ihtiyaç sahibi insanlara da elimizden geldiğince yardım ettik" dedi.

Bu mezad farklı: Süs tavukları açık artırmayla satıldı! Çevre iller akın etti 2

"10 BİN LİRAYA DA SATILIYOR"

Mezat organizasyonunda herhangi bir ticari kazanç amacı gütmediklerini vurgulayan Deneri, yalnızca organizasyon giderleri için cüzi bir ücret alındığını söyledi.

Bu mezad farklı: Süs tavukları açık artırmayla satıldı! Çevre iller akın etti 3

Deneri, süs tavuklarının ciddi bir ekonomik değer oluşturduğuna da dikkat çekerek, "Burada hayvanlar 5 bin liraya da satılıyor, 10 bin liraya da satılıyor. Geçtiğimiz hafta 8 bin 500 liraya satılan hayvanımız oldu. Üretici arkadaşlarımız bu işe büyük özen gösteriyor" diye konuştu.

Bu mezad farklı: Süs tavukları açık artırmayla satıldı! Çevre iller akın etti 4

Sektörün daha sağlıklı şartlarda sürdürülebilmesi için destek talep ettiklerini dile getiren Yalçın Deneri, "Bizim isteğimiz sesimizin duyulması. Bir pazar yerimiz olsun, bir dernek yerimiz olsun. Başka bir talebimiz yok. Belediye başkanımızın da bu konuda arkamızda durmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu mezad farklı: Süs tavukları açık artırmayla satıldı! Çevre iller akın etti 5

"FARKLI YERDEN İNSANIN BİR ARAYA GELMESİ ÇOK KIYMETLİ"

Mezada yoğun katılım olduğunu belirten Deneri, Kütahya'nın süs tavuğu yetiştiriciliğinde önemli bir merkez haline geldiğini söyleyerek, "Eskişehir'den, Bursa'dan, Gediz'den, Tavşanlı'dan, Emet'ten gelen arkadaşlarımız var. Bu kadar farklı yerden insanın bir araya gelmesi çok kıymetli. Önemli olan arkadaşça ve sağlıklı bir ortamda bir arada kalabilmek" dedi.

Bu mezad farklı: Süs tavukları açık artırmayla satıldı! Çevre iller akın etti 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sürücüyü panikleten fare, polis çevirmesinde kaçtı!Sürücüyü panikleten fare, polis çevirmesinde kaçtı!
Kar yağdı: 45 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandıKar yağdı: 45 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya tavuk açık artırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.