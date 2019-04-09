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Bu moda hataları sizi kahkahalara boğacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 09.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

Bazen tasarımcıların ya da giyim firmalarının öyle komik tasarım, dikim hataları oluyor ki insan gerçekten hayret ediyor. Bu görsellerdeki hataları gördüğünüzde şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

Bu moda hataları sizi kahkahalara boğacak!

Moda denilen mecrada da bazen hatlar karışabiliyor. Üretilen ürünlerin bazen ne amaçla nasıl bir kafayla üretildiği gerçekten insanı düşüncelere boğuyor. Biz de bu ilginç tasarımları ya da üretim hatalarını sizin için derledik. Bu görseller sizi güldürecek!

İşte kimi komik kimi anormal moda hataları...

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