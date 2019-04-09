Bu moda hataları sizi kahkahalara boğacak!

Moda denilen mecrada da bazen hatlar karışabiliyor. Üretilen ürünlerin bazen ne amaçla nasıl bir kafayla üretildiği gerçekten insanı düşüncelere boğuyor. Biz de bu ilginç tasarımları ya da üretim hatalarını sizin için derledik. Bu görseller sizi güldürecek!
İşte kimi komik kimi anormal moda hataları...
Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
Türkiye'de ilk kez görüldü ama 25 yaşındaki Büşra vazgeçmedi
O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Ömür boyu felç kalabilirsiniz!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum