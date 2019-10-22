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Bu nasıl anne? Çocuğunu iple bisiklete bağlayıp...

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 22.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Rusya’da bir annenin scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bisikletine bağlaması tepki çekti. Virajı alamayan anne kaza yapınca çocuk yolda sürüklendi.

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da trafikte ilerleyen bir aracın karşısına bisikletiyle bir kadın çıktı. Virajı alamayan kadın dengesini kaybedince bisikletten düştü. Kaza yapan kadının bisikletine scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bağladığı görüldü. Yaşanan kazada araç sürücüsü, kadın ve çocuğa çarpmamayı başardı. Kadın ise düştüğü yerden kalkarak iple belinden bağlı çocuğunu çekerek yolun kenarına geçti.

Araç kamerasına takılan görüntüleri sürücü internet ortamında paylaştı. Görüntüyü izleyenler anneye büyük tepki göstererek yetkililerin soruşturma başlatmasını talep etti. Rusya İçişleri Bakanlığının bu görüntüler üzerine inceleme başlattığı açıklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya bisiklet İp

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