Bu nasıl ölüm? Genç kıza kamyonet lastiği çarptı

Houston'da meydana gelen olayın yaşandığı gün Kimberly Touchton isimli genç kız her zaman yaptığı gibi o gün de ek iş olarak köpek gezdiriciliği yapıyordu.

Bu sırada kamyon şoförü Brian Seth Carmichael'ın kullandığı aracın tekerleği ayrıldı.

400 metre boyunca yuvarlanan tekerlek genç kıza çarptı.

Hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybeden kızın boynu ve omurgası kırılmıştı.

Olayın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı. Tekerleğin ait olduğu kamyonetse olay yerinden yarım kilometre uzakta yol kenarına park edilmiş halde bulundu.

Soruşturma sırasında tanıkları dinleyen polis, şoförün kamyoneti kullanırken 'sanırım bir şeye çarptık' dediğini öne sürdü.

Şoför Carmicheal ise '33-34 yıldır bu işi yapıyorum böyle çılgınca bir kazaya ilk kez şahit oluyorum" dedi.

Genç kız Georgie Teknik Üniversitesi öğrencisiydi ve harçlığını çıkarmak için köpek gezdiriciliğinin yanı sıra bakım evinde de çalışıyordu.

