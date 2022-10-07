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  4. Bu nasıl şaka! Kreş çalışanı korku filmi maskesi takarak çocukları korkuttu... Çığlık çığlığa sınıftan kaçtılar

Bu nasıl şaka! Kreş çalışanı korku filmi maskesi takarak çocukları korkuttu... Çığlık çığlığa sınıftan kaçtılar

07.10.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mississippi eyeletinde bir kreşte çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir kreş görevlisi yüzüne Scream (Çığlık) maskesi yatarak çocuklarla Cadılar Bayramı kutlamak istedi. Ancak şakanın dozunu kaçıran kreş görevlisi çocukların çığlık atarak sınıftan kaçmasına ve ağlamasına aldırış etmeden üzerlerine doğru maskeyle yürümeye devam etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mississippi eyeletinde bir kreşte çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi açıklanmayan bir kreş görevlisi Cadılar Bayramını kutlamak için yüzüne Scream (Çığlık) maskesi takarak sınıfa geldi. Küçük çocuklar maskeyi gördüklerinde ağlamaya başladı. O anlar başka bir kreş görevlisi tarafından kahkahalarla çekilirken şakayı yapan personelin sosyal medyadan gelen olumsuz tepkilerin sonrasında işine son verildi.

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ÇIĞLIK ATIP KAÇMAYA BAŞLADILAR

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Öğle yemeğini yemeye çalışan küçük bir kız çocuğu ürkütücü Cadılar Bayramı maskesi takan kreş görevlisini gördüğünde korkup bağırmaya başladı. Kreş görevlisi küçük çocuğun yüzüne doğru yaklaşarak ona bağırdığında ise küçük çocuk korkuyla olduğu yerde ağladı.

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Beş yaşından küçük olduğu iddia edilen öğrencilerin peşinden maskeli bir koşarak korkutmaya devam eden kreş görevlisini başka bir personel kayda aldı. Görüntüleri kaydettiği sırada kahkahalarına engel olamayan personel bu anları kanıt olması için çektiğini ve velilere gönderdiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratması üzerine kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Maskeli kadının odadan çıkmasına rağmen çocukların korkmaya devam etmesi ve rafların arasında saklamaya çalışması ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

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Sosyal medya kullanıcılarından biri görüntülere, “Bu nasıl şaka?” diyerek tepki gösterdi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Resmen vicdansızlık” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika kreş Cadılar Bayramı
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