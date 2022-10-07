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Mahkeme salonunda cinsel ilişkiye girerken yakalanmışlardı! Olay mahalline bu kez başka bir suçla geri döndüler

07.10.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Shameka Julie Leeding ve 20 yaşındaki sevgilisi Jake James Quinn geçtiğimiz aylarda mahkeme salonunda cinsel ilişkiye girdikleri için dünya basınındaki manşetlerde yerini almıştı. Cinsel ilişki görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıması üzerine cezalandırılan çift, yeniden mahkemeye aynı mahkeme salonuna bu kez başka bir suçla geri döndü.

Mahkeme salonunda cinsel ilişkiye girerken yakalanmışlardı! Olay mahalline bu kez başka bir suçla geri döndüler

20 yaşındaki Jake James Quinn ve 19 yaşındaki Shameka Julie Leeding geçtiğimiz aylarda başka bir suçtan dolayı geldikleri adliyede cinsle ilişkiye girerek adlarını duyurmayı başarmıştı. Mahkeme salonunun dinlenme bölümünde davalarını bekleyen çift bir anda cinsel ilişkiye girmeye başlamıştı. Güvenlik görevlilerinin kendilerini ayırmak istemesine rağmen eylemlerine devam eden çift uygunsuz hareketleri nedeniyle 60’şar saat ücretsiz toplum hizmeti cezasına çarptırılmıştı. Bu hafta çift hırsızlık suçlamasıyla yargılanmak üzere aynı adliyeye geri döndü.

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BİR ARABA DOLUSU YİYECEKLE KAÇTILAR

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Woolworths'ten bir araba dolusu yiyecekle kaçtıktan sonra yakalanan çift haklarındaki hırsızlık suçlamasını kabul etti. 500 dolar (yaklaşık 9 bin 290 TL) değerindeki yiyecekleri çalan ikilinin mahkeme sonucunda her birinin 144 dolar (yaklaşık 2 bin 675 TL) olmak üzere para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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Çifti savunan Nikola Prince, mahkemeye, hem Quinn hem de Leeding'in suçu işlediklerinde işsiz olduklarını ve iş arayanların ödeneğinden geçinemedikleri için gerekli olan yiyecekleri çaldıklarını söyledi. İkisinin de artık yarı zamanlı işleri olduğunu ve yakında Brisbane'e taşınmayı umduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Avustralya mahkeme hırsızlık
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