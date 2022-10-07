Ragbi sporcusunun zor anları! Rakibi maçın ortasında bir anda şortunu indirince iç çamaşırı göründü... O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kanadalı ragib oyuncusu Stefania Evans sosyal medyadan son maçında yaşadığı ilginç bir anı paylaştı. Mücadele ettiği maçın esnasında rakibinin şortunu indirmesi üzerine iç çamaşırı görünen Evans, televizyonların canlı yayınlandığı esnada seyircilere istemsiz bir şekilde tangasını göstermek zorunda kaldı. TikTok hesabından o anları paylaşan Evans, “Bunu en son yayınladığımda kendime zorbalık yaptığım için kaldırıldım, bu sadece temel düzeyde eğlenceli değil, aynı zamanda gelecekteki otobiyografim için en doğru üç başlıkta” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullancısı gönderiye, Mutlak profesyonel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tanrı’ya şükür büyükanne iç çamaşırı haftası değildi” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcısı ise, “Hakem neden bir şey yapmadı?” diye sordu.

Worcester Warriors Women ragbi takımının zor günlerden geçtiğini ifade eden Evans, “Basında Worcester Warriors'a ne olduğu hakkında çok şey var, eklememe gerek yok. Her şeye rağmen gülmek için iyi bir zaman gibi geldi.” dedi.



