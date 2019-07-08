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Bu nasıl tatil böyle! Su gibi para harcadılar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 08.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Instagram'ın zengin çocukları tatilde! Kendi özel jetleriyle yaz tatillerine başlayan Instagram'ın zengin çocukları güneşin tadını çıkarıp tatilde lüksün dibine vuruyorlar.

Bu nasıl tatil böyle! Su gibi para harcadılar

Yaz tatilinin başlamasıylabirlikte herkes tatile çıkarken tabi ki de Instagram'ın zengin çocukları evlerinde oturmayacaktı.

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Instagram'ın zengin çocukları parti dünyadaki lüks tatil günlerinde güneşin ve denizin tadını çıkarmaya başladılar.

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Zengin çocuklar, lüks yatlarda poz vererecek paranın su gibi aktığı tatillerinden boy boy fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladılar.

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Bahamalar'dan Santorini'ye, New York'tan Dubai'ye, en lüks yerlerde tatil yapan zengin çocuklar, güneşlenmek, poz vermek ve Michelin yıldızlı öğünleri mideye indirmekle meşguller.

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Havalı özel uçaklarda uçuyor ya da Miami'nin dükkanlarına lüks spor otomobillerle gidiyorlar.

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Birçoğunun Dubai'deki lüks yatların yanı sıra Güney Fransa'daki Antibes'de dinlendikleri de paylaşımlarda görülüyor.

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İşte zengin çocukların tatillerinden manzaralar...

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