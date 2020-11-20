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  4. Bu numara ile o iğrenç yağlı lekeler tarih olacak! Fırını önceden ısıtın...

Bu numara ile o iğrenç yağlı lekeler tarih olacak! Fırını önceden ısıtın...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 20.11.2020 08:00 | Son Güncelleme:
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Bu numara ile o iğrenç yağlı lekeler tarih olacak! Fırını önceden ısıtın...

Yağ ile kaplanmış bir fırın için biraz su ve sabun asla işe yaramaz. Sadece vaktinizden olur ve yorgunluğunuzla baş başa kalırsınız. Gelin bir de bu çözümü deneyin pişman olmayacaksınız.

Başlangıç olarak, tüm kırıntılardan kurtulmak için elektrikli süpürge kullanın. Fırın kapısının etrafındaki lastik contayı da süpürmeyi unutmayın.

Bir limonu dilimler halinde kesin ve fırına dayanıklı bir kaba koyun. Fırını önceden 200 derecede ısıtın.
Önceden ısıtıldıktan sonra kaseyi sıcak fırına koyun ve 10 dakika orada bırakın. Limonun içindeki sular buharlaşacak ve tüm yağı emecektir. Artık tek yapmamız gereken, nemli bir mikrofiber bezle yağı temizlemek. Bezi durulayın ve bu adımı tekrarlayın.
Her şey kuruyana kadar fırının kapısını açık bırakın.

HALA İNATÇI LEKELER KALDIYSA...

Bazı lekeler bu şekilde temizlenemeyecek kadar inatçıdır. Bu numarayı denedikten sonra o inatçı lekelerden birkaçı kalmışsa, 30 gram karbonat alın ve güzel, kalın bir macun elde edene kadar su ekleyin. Bu macunu lekeye sürün 15 ila 30 dakika beklettikten sonra lekeyi kolayca temizleyebileceksiniz! Bu kadar kolay.

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