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Bu olay sadece Adana'da olur!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.12.2018 09:11 | Son Güncelleme

Adana'da, evlerine dönecek araç bulamayınca park halindeki beton mikserini çalıp yakıtının bitmesi üzerine terk edip kaçtıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu olay sadece Adana'da olur!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 6 gün önce bir inşaat firmasına ait park halindeki 06 AP 2948 plakalı beton mikserinin çalındıktan sonra terk edilmiş halde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekip, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasından yola çıkarak kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Özgür Y. (28) ve Türker K'yi (41) yakaladı.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, olay günü gece evlerine dönmek için otostop yaptıkları ancak hiçbir sürücünün kendilerini almadığını, daha sonra park halindeki beton mikserini çaldıkları öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAMERAYA YAKALANDILAR

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına, zanlıların yaya olarak buraya gelmesi ve yakıt alan bir minibüs sürücüsüyle görüşüp ayrılması yansıdı.

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Koza Bulvarı'nda 20 Aralık'ta bir inşaat firmasına ait, park halinde, kapıları açık ve kontak anahtarı üzerinde olan 06 AP 2948 plakalı beton mikseri iki kişi tarafından çalınmış, daha araç 500 metre mesafede terk edilmiş halde bulunmuştu.

AA


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Anahtar Kelimeler:
adana emniyet hırsızlık

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