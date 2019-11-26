Bu ölümler sizi dehşete düşürecek! İşte en garip ölümler

Burada okuduklarınızı sakın denemeyin! Basit hatalar, cahilce verilen kararlar, hayal gücünüze sığmayacak sakarlık ve ahmaklıklar hepsinin sonu oldu. TLC'de yayınlanan 'Ölümün Binbir Türlü Hali' adlı program dünya üzerinde gerçekleşmiş en garip ölüm hikayelerini ekrana getiriyor. Okuduktan sonra bu kadarı da olmaz diyeceksiniz!
Toprak yemekten hoşlanan Sheila’nın bu davranışı stresle baş etme yöntemi olarak değerlendiriliyor. Komşusu Martin’in organik toprağına dadanan Sheila, Martin’in gübre olarak kendi atıklarını kullandığından bir haberdi. Sonuç olarak Sheila koli basilinin öldürücü türlerinden birine yakalandı. Ateşi çıkmayınca basit bir grip olduğunu sanan Sheila’nın koli basili sindirim organlarını sardı. Böbrekleri iflas etti ve bir haftanın sonunda hayatını kaybetti.
Kendini şifacı olarak tanıtan Perry, aslında bir dolandırıcı. Seyircileri etkilemek için içi su dolu vaftiz küvetine giren Perry, eline mikrofonu aldı ve bir anda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Perry’nin sonundan sorumlu kişi ise Perry’den başkası değil. Dolandırıcı rahip, toplantı öncesi mikrofondan gelen sesten rahatsız olmuş, fişin toprak hattını kesmişti.
En kötü kabusunuz Chester ile tanışın. Bir lisede hademe olan Chester, genç kızları gizlice gözetliyor. Chester çim hokeyi oynayan öğrencilerin görüntüsünü çekerken, sahanın diğer tarafında gülle antrenmanı yapanları gözden kaçırdı. 4 kiloluk metal top bir anda öğrencinin elinden kaçarak hademenin kafasıyla buluştu.
Vahşi doğada hayatta kalma programlarından etkilenen Bobby, kendini ormana attı ve doğada ne bitki görürse yemeye başladı. Cahilce hazırladığı karışık orman salatası kaçınılmaz bir ölümü de beraberinde getirdi. Zehirli bitkileri karıştırarak kendine adeta bir ölüm kokteyli hazırladı. Bobby’nin zakkum, yüksük otu ve ağıotu sonu oldu.
Müzisyen erkek arkadaşını apar topar evden kovan Tina, evcil yılanına sahip çıkmış. Sahibine sadık kalan boğa yılanı ise Tina’nın sonunu getiriyor. Tina’nın boynundayken düşmekten korkan boğa yılanı boynuna sıkıca dolanıyor. Ancak Tina bu tehlikeden kurtularak yılanı da evden atmaya karar veriyor. Sokağa düşen yılan ise eve girmenin bir yolunu bulup havalandırma deliğinden içeri giriyor. Evde ısıtıcıyı açan Tina bir anda fenalaşma başlıyor ve ölüyor. Neden mi? Gazlı ısıtıcı çalışırken ortaya zehirli karbonmoniksit gazı çıkar bu gaz tahliye borusu ile dışarı atılır. Ancak bu boru evden atılan yılan tarafından tıkanınca evin içine dolan zehirli gazla Tina can verdi.
İhtiyar delikanlı Ted tam bir spor ve sağlıklı yaşam tutkunu. Yapılı vücudunu steroidlere borçlu olan Ted’in hayattaki bir diğer tutkusu ise katı meyve sıkacağı… Yıllarca Ted’e hizmet eden makina kablosunun kısa devre yapması sonucu fazla ısındı ve birden patladı. Makineden yoğun bir duman çıkarken bu sırada Ted ölmüştü. Burada görünmeyen detay, makinenin patlamasıyla içinden fırlayan keskin bıçak. Bıçak doğrudan Ted’in şah damarını kesti.
Zenginlerin evinde hizmetçilik yapan Marry’nin hiç beklenmedik bir cinayet silahı var: Bakteriler. Tifolu Marry adıyla tanınan bu kadın, salmonella tifosu taşıyan ilk sağlıklı birey olarak kayıtlara geçti. Bu hastalık Marry’nin günlük hayatını etkilemiyor ancak virüsü başkalarına aktarabiliyordu. Marry ise bu hastalığından habersizdi. Yemek hazırlarken bakterileri farkında olmadan ev sahiplerine aktarıyordu. Ev sahipleri ise her şeyden bir haber son yemeklerinin tadını çıkarıyordu. Sağlık ekipleri Marry’i yakalayana kadar 53 kişiye teşhis kondu. 6 yıl karantinada yaşadı.