Bu ölümler sizi dehşete düşürecek! İşte en garip ölümler

Burada okuduklarınızı sakın denemeyin! Basit hatalar, cahilce verilen kararlar, hayal gücünüze sığmayacak sakarlık ve ahmaklıklar hepsinin sonu oldu. TLC'de yayınlanan 'Ölümün Binbir Türlü Hali' adlı program dünya üzerinde gerçekleşmiş en garip ölüm hikayelerini ekrana getiriyor. Okuduktan sonra bu kadarı da olmaz diyeceksiniz!

Toprak yerken öldü

Toprak yemekten hoşlanan Sheila’nın bu davranışı stresle baş etme yöntemi olarak değerlendiriliyor. Komşusu Martin’in organik toprağına dadanan Sheila, Martin’in gübre olarak kendi atıklarını kullandığından bir haberdi. Sonuç olarak Sheila koli basilinin öldürücü türlerinden birine yakalandı. Ateşi çıkmayınca basit bir grip olduğunu sanan Sheila’nın koli basili sindirim organlarını sardı. Böbrekleri iflas etti ve bir haftanın sonunda hayatını kaybetti.

Kendi sonunu hazırladı

Kendini şifacı olarak tanıtan Perry, aslında bir dolandırıcı. Seyircileri etkilemek için içi su dolu vaftiz küvetine giren Perry, eline mikrofonu aldı ve bir anda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Perry’nin sonundan sorumlu kişi ise Perry’den başkası değil. Dolandırıcı rahip, toplantı öncesi mikrofondan gelen sesten rahatsız olmuş, fişin toprak hattını kesmişti.