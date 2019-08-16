Bu öneriler reçete gibi: Karaciğer sağlığını korumak için yapmanız gerekenler

Son zamanlarda görülme sıklığı hızla artan karaciğer yağlanması, herhangi bir belirti göstermeden ilerliyor. Sağlıksız beslenme, alkol tüketimi, insülin direnci ve obezite karaciğer yağlanmasının temel sebeplerden birkaçı.

Karaciğer yağlanması tedavi edilmezse siroz, karaciğer yetersizliği veya karaciğer kanserine bile neden olabiliyor. Bunun için erken teşhis oldukça önemli.

KARACİĞER YAĞLANMASINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER;

Metabolizmayı düzenleyen beslenme alışkanlıkları ve özellikle Akdeniz tipi diyet tercih edilmelidir.

Günde 30 dakika yürüyüş ihmal edilmemeli ve kas egzersizleri yapılmalıdır.

Zeytinyağı, balık ve sebze tüketimine ağırlık verilmelidir.

Paketli yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

Rafine şeker, yağlı yiyecekler ve unlu mamullerin tüketimi en aza indirilmelidir.

Günde bir fincan kahve içerek karaciğer sağlığınızı korumaya destek olabilirsiniz.

Alkol tüketimi bırakılmalı ve haftada en az bir kere enginar tüketilmelidir.



