YEMEK

Bu öneriler reçete gibi: Karaciğer sağlığını korumak için yapmanız gerekenler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

Hayati organlarımızdan biri olan karaciğer, sağlıksız beslenme sonucu çeşitli rahatsızlıklar doğurabilir. Bu yüzden karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışması son derece önemlidir. Yanlış beslenme sonucu karaciğer yağlanması ise sıkça görülen bir sorundur. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, karaciğer yağlanması nedenleri ve alınacak önlemler hakkında önemli bilgiler verdi.

Bu öneriler reçete gibi: Karaciğer sağlığını korumak için yapmanız gerekenler

Son zamanlarda görülme sıklığı hızla artan karaciğer yağlanması, herhangi bir belirti göstermeden ilerliyor. Sağlıksız beslenme, alkol tüketimi, insülin direnci ve obezite karaciğer yağlanmasının temel sebeplerden birkaçı.

Karaciğer yağlanması tedavi edilmezse siroz, karaciğer yetersizliği veya karaciğer kanserine bile neden olabiliyor. Bunun için erken teşhis oldukça önemli.

KARACİĞER YAĞLANMASINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER;

iStock-1030711158

Metabolizmayı düzenleyen beslenme alışkanlıkları ve özellikle Akdeniz tipi diyet tercih edilmelidir.

Günde 30 dakika yürüyüş ihmal edilmemeli ve kas egzersizleri yapılmalıdır.

Zeytinyağı, balık ve sebze tüketimine ağırlık verilmelidir.

Paketli yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

Rafine şeker, yağlı yiyecekler ve unlu mamullerin tüketimi en aza indirilmelidir.

Günde bir fincan kahve içerek karaciğer sağlığınızı korumaya destek olabilirsiniz.

Alkol tüketimi bırakılmalı ve haftada en az bir kere enginar tüketilmelidir.


PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Bayramda aldığınız kilolardan 4 günde kurtulun!Bayramda aldığınız kilolardan 4 günde kurtulun!
Meyve ve sebzeleri pestisitten arındırmak için karbonatlı suMeyve ve sebzeleri pestisitten arındırmak için karbonatlı su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karaciğer sağlığı karaciğer yağlanması nedenleri sağlık ve beslenme

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Veda etti! Hatamız olduysa...

Veda etti! Hatamız olduysa...

Yumurta haşlarken dikkat! Az kalsın gözünü kaybediyordu

Yumurta haşlarken dikkat! Az kalsın gözünü kaybediyordu

Adana onunla ferahlıyor: Serinleten lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Adana onunla ferahlıyor: Serinleten lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Hem ekonomik hem doyurucu

Hem ekonomik hem doyurucu

Yasaklandı! Sebebi bakın neymiş...

Yasaklandı! Sebebi bakın neymiş...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin ilk Zeytinyağı Müzesi’nde asırlık ürünler sergileniyor

Türkiye’nin ilk Zeytinyağı Müzesi’nde asırlık ürünler sergileniyor

Yaz aylarında sıvı kaybına dikkat

Yaz aylarında sıvı kaybına dikkat

Sadece kaşıklamıyoruz! Fıstık ezmesinin hiç bilmediğimiz 10 kullanım alanı

Sadece kaşıklamıyoruz! Fıstık ezmesinin hiç bilmediğimiz 10 kullanım alanı

Neye iyi gelmiyor ki! Keçiboynuzu gripten kansere kadar koruyucu

Neye iyi gelmiyor ki! Keçiboynuzu gripten kansere kadar koruyucu

Tadı eti andırıyor ve oldukça ekonomik: İstiridye mantarı yedikçe iyileştiriyor

Tadı eti andırıyor ve oldukça ekonomik: İstiridye mantarı yedikçe iyileştiriyor

Bayram sonrası hafifleme zamanı

Bayramda aldığınız kilolardan 4 günde kurtulun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.