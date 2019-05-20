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Bu otomobiller üretimden kalkacak

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TEKNOLOJİ  | 20.05.2019 09:48 | Son Güncelleme

Son dönemde ülkemizdeki otomobil satışları hatırı sayılır oranda azaldı. Sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu düşüşün iki temel nedeni bulunuyor. Birincisi yükselen döviz kurları, ikincisi ise hızlı bir şekilde artan faiz oranları. Dolayısıyla bu iki unsur sıfır otomobil alım oranını hayli azaltmış durumda.

Bu otomobiller üretimden kalkacak

Fakat global pazara baktığımızda tamamen farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz. Pek çok üretici, global pazardaki satış sayısını arttırmış durumda. Satış grafiği beklenilen düzeyde olmayan modellerin ise fişi çekiliyor.

Şimdiden bazı üreticiler önümüzdeki dönemde üretim bandından kaldırılacak olan modelleri açıkladı. Bu modeller arasında ülkemizde hayli rağbet gören bazı otomobiller de yer alıyor.
Elbette bu modellerin üretim bandından kalkması, bir daha bu modellerin hiç üretilmeyeceği anlamına gelmiyor. Örneğin Volkswagen Bettle modelini senelerdir üretmiyordu. Modern bir tasarımla tekrardan kullanıcıların beğenisine sunulan bu model, 2019 itibariyle bir kez daha üretim bandından kaldırılacak.

Peki önümüzdeki dönemde üretimden kalkan otomobiller hangileri? Bu yazımızda üretimden kalkan otomobiller listesini sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri hazırladığımız bu liste ile başbaşa bırakalım.

Alfa Romeo MiTo

Alfa-Romeo-MiTo

Ford C-Max

Ford-C-Max

Ford Grand C-Max

Ford-Grand-C-Max

Opel Adam

Opel-Adam

Opel Cascada

Opel-Cascada

Opel Karl

Opel-Karl

Toyota Avensis

Toyota-Avensis

Volkswagen Beetle

Volkswagen-Beetle

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Anahtar Kelimeler:
üretimden kalkacak otomobiller Volkswagen Bettle Alfa Romeo MiTo

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