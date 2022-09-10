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Bu pankek vazgeçilmeziniz olacak! Kolay pankek tarifi

10.09.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pankek tarifi hem tuzlu hem de tatlı versiyonuyla yapılabiliyor. Özellikle kahvaltılarda sevilen pankek, çayın kahvenin yanında sevilen tatlardan biri. Pankek yapmanın en önemli püf noktası hamurunun kıvamını doğru yapabilmek. Peki pankek nasıl yapılır? Pankek hamuru nasıl yapılır? Kolay pankek tarifi...

Bu pankek vazgeçilmeziniz olacak! Kolay pankek tarifi

Pankek, büyük küçük fark etmeksizin herkesin sevdiği tatlardan biri. Pankek servis edilirken üzerine meyve, fındıklı çikolata kreması, bal ve reçel tercih ediliyor. Yapması oldukça basit olan bu pankek tarifi artık vazgeçilmeziniz olacak.

PANKEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

PANKEKK

PANKEK TARİFİ YAPILIŞI

1) Yumurta ve şekeri çırpalım.

2) Süt, un, kabartma tozu, vanilya ilave ederek çırpmaya devam edelim.Kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde hamur hazırlayalım.

3) Yapışmaz bir tavaya az sıvı yağı dökelim, her tarafına dağıtalım.

4) Çorba kepçesinin yarısı kadar hamur dökülerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyelim.

5) Üzeri göz göz olmaya başlayan pankeklerimizi spatula yardımı ile ters çevirelim.

6) Her iki tarafı da pişen pankeklerimizi servis tabağına alalım.

7) Üzerine pudra şekeri serpilerek zevkinize göre meyve, fındıklı çikolata kreması, bal ve reçel ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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