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Bu parça bilgisayarınızı uçuracak! WD Black SSD SN750 NVMe İncelemesi

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 15.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Açıkça söylemek gerekirse, son donanımlardan oluşan bir sistem toplayacaksanız WD Black SSD SN750 NVMe sisteminizde kesinlikle olması gereken bir bileşen. Sistemin sadece açılışını değil genel performansını da arttıracak olan WD Black SSD SN750 NVMe, özellikle video prodüksiyon yapan küçük firmaların mutlaka göz önünde bulundurması gereken bir M2 SSD.

WD Black SSD SN750 NVMe ile ilgili testlerimizin sonuçlarını videomuzun içerisinde bulabilirsiniz. Burada sadece benchmark değil gerçek zamanlı testler de yapmaya özen gösterdik ki aklınızda bir şüphe kalmasın. Eğer sıfırdan bir sistem toplayacaksanız veya mevcut sisteminizi hızlandırmak istiyorsanız bu videoyu mutlaka seyredin.

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bilgisayar WD SSD sabit disk hard disk inceleme test benchmark cyristal mark division 2

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