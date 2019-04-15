Bu parça bilgisayarınızı uçuracak! WD Black SSD SN750 NVMe İncelemesi

WD Black SSD SN750 NVMe ile ilgili testlerimizin sonuçlarını videomuzun içerisinde bulabilirsiniz. Burada sadece benchmark değil gerçek zamanlı testler de yapmaya özen gösterdik ki aklınızda bir şüphe kalmasın. Eğer sıfırdan bir sistem toplayacaksanız veya mevcut sisteminizi hızlandırmak istiyorsanız bu videoyu mutlaka seyredin.

