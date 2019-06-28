Bu projeksiyon kendisinden çok söz ettirecek

LightScene EV-100’ü daha önce özel bir etkinlik kapsamında Epson’ın standında görmüştük. Belirlenen bölgeleri aydınlatabilen ve akabinde hareketli görüntüler sunabilen bu cihaz, klasik bir projektör değil, çok daha fazlası.

Öncelikle, ürünü ister duvara, isterseniz de tavana monte edebiliyor, ardından da görüntü açısını kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz. 3LCD teknolojisini bünyesinde barındıran ürün, 2.5 milyona 1 dinamik kontrast oranı sunabiliyor. Bu da derin siyahlar ve canlı renkler sunabildiğin anlamına geliyor. Ürünün 30-133 inç arasında geniş bir görüntü sunabilme yelpazesi bulunuyor. 2000 lümen parlaklık değerinin yanında net WXGA çözünürlük sunabiliyor. İster gündüz vakti, gün ışığında kullanın, isterseniz de gece karanlığında. “Işıklı ortamlarda kullanırsam görüntü belirginliği azalır mı?” diye endişeye kapılmanıza gerek yok.

Ürünün kablosuz bağlantı noktası var. İster HDMI kablo takın, isterseniz de görüntü içeriklerinizi SD kart yardımıyla projeksiyona aktarın. Kolay kurulumu ve ufak boyutlarının yanında, aynı zamanda kolay kullanabilen de bir ürün bu.