Bu projeksiyon kendisinden çok söz ettirecek

LightScene EV-100’ü daha önce özel bir etkinlik kapsamında Epson’ın standında görmüştük. Belirlenen bölgeleri aydınlatabilen ve akabinde hareketli görüntüler sunabilen bu cihaz, klasik bir projektör değil, çok daha fazlası.
Öncelikle, ürünü ister duvara, isterseniz de tavana monte edebiliyor, ardından da görüntü açısını kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz. 3LCD teknolojisini bünyesinde barındıran ürün, 2.5 milyona 1 dinamik kontrast oranı sunabiliyor. Bu da derin siyahlar ve canlı renkler sunabildiğin anlamına geliyor. Ürünün 30-133 inç arasında geniş bir görüntü sunabilme yelpazesi bulunuyor. 2000 lümen parlaklık değerinin yanında net WXGA çözünürlük sunabiliyor. İster gündüz vakti, gün ışığında kullanın, isterseniz de gece karanlığında. “Işıklı ortamlarda kullanırsam görüntü belirginliği azalır mı?” diye endişeye kapılmanıza gerek yok.
Ürünün kablosuz bağlantı noktası var. İster HDMI kablo takın, isterseniz de görüntü içeriklerinizi SD kart yardımıyla projeksiyona aktarın. Kolay kurulumu ve ufak boyutlarının yanında, aynı zamanda kolay kullanabilen de bir ürün bu.
ADETA DİJİTAL BİR TABELA
Peki size ne lazım? Bir düşünün mesela… Diyelim ki bir eğlence mekanına sahipsiniz. Bar kısmındaki uzun masayı bu cihaz sayesinde aydınlatabileceğiniz gibi, masa üzerine çeşitli görseller, tanıtım metinleri ve hatta rezerve masa bilgilerini yansıtabilirsiniz.
Tıpkı yetkililerin de dediği gibi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda sürekli olarak değiştirebileceğiniz dijital bir tabela bu adeta. Örneğin, eviniz ya da mağazanızın bir bölümünde sergilediğiniz ve ön plana çıkarmak istediğiniz bir eşya/ürün var. Bu cihaz yardımıyla hem spot ışığı atayabilir hem de ürünün/eşyanın etrafını süsleyen, görsel destek de sunan görüntüler yansıtabilirsiniz.
Epson, bu ürün için çok iddialı. Öyle ki, 20 bin saat boyunca, yani yaklaşık 5 senelik süreçte ürünü rahatlıkla kullanabileceğinizi ve herhangi bir sıkıntının çıkmayacağını ifade ediyor.
Bu arada, ürünü zeminde kullanabilmeniz için ayrıca bir aparat satıldığını da belirtelim. Yani mutlaka duvara ya da tavana monte bir şekilde kullanmanız gerekiyor diye bir durum yok.
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