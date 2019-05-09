Bu Ramazan adetleri çok eskide kaldı!

11 ayın sultanı bu sene de geldi çattı. Bize hoşgörüyü, şükrü ve sabrı öğreten bu ayın sonunda herkesin sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmesini diliyor sizleri ramazanın eski adetleri ile başbaşa bırakıyoruz. İşte eski ramazanlarda var olan o gelenekler ve eğlenceler...

KARAGÖZ VE HACİVAT

Ramazan deyince akla gelen ilk eğlence kesinlikle Karagöz ve Hacivat’tır. Kaba görüntüsü altında ince bir zeka barındıran Karagöz ve karşısında bilgili, okumuş, kibar tavırlarıyla ona arkadaşlık eden Hacivat Osmanlı’da Ramazan eğlencelerinin en önemli kahramanlarıydı. Zaman zaman hikayelere Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, Bekçi gibi karakterler girer bu ikilinin maceralarına renk katardı. O zamanın televizyonsuz, internetsiz ve telefonsuz çocukları için en güzel eğlenceydi Karagöz ve Hacivat.

DİREKLERARASI EĞLENCELERİ

Ramazan eskiden dini olduğu kadar sosyal bir aktiviteydi. Bu dönemde halk sahura kadar sokaklarda olur, muhabbet, sohbet, birliktelik, paylaşım sabahın erken saatlerine kadar devam ederdi. Şehirler adeta bir şenlik yerine dönerdi. Özellikle İstanbul’da halkın toplandığı yer Şehzadebaşı’ndaki Direklerarası’ydı. Burada Meddahlar kahve kahve dolanır, hünerlerini sergiler; kukla, gölge oyunu ve orta oyunlarıyla eğlence devam ederdi.