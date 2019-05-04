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Bu resimdeki illüzyon akıllara durgunluk veriyor! 12 noktayı...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 04.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bilim adamı Jacques Ninio’nun yarattığı optik illüzyon akıllara durgunluk veriyor. Bakalım siz çözebilecek misiniz?

Bu resimdeki illüzyon akıllara durgunluk veriyor! 12 noktayı...

Jacques Ninio’nun yaptığı ve viral olan optik illüzyonda, gri bir desen üzerinde 12 nokta var. Ancak bu noktaların bulunması hayli zor.

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Bu illüzyonun en ilginç yanı tek bakışta 12 noktayı birden görmenin neredeyse imkansız olması. Bu nedenle çoğu kişi noktaları bulmakta zorlanıyor. Japon psikoloji profesörü Akiyoshi Kitaoka’nın Facebook’ta paylaştığı görüntü, sosyal medya da çok sayıda paylaşıldı.

Oyun geliştiricisi Will Kerslake, ilüzyonu Twitter’dan paylaşırken “Çizgilerin kesiştiği yerlerde 12 siyah nokta var ama beynimiz tek seferde hepsini görmemize izin veremez” diyordu.
Bazı kullanıcılar ise, üzerinde oynanmış görüntülerle tüm noktaları görebildiğini belirtti.

illüzyon

Fransız bilim adamı Jacques Ninio’dan esinlenerek isimlendirilen görüntü yatay, dikey ve diyagonal çizgilerden oluşuyor. Oluşan desen üzerindeki kesişme noktalarında 12 siyah nokta bulunuyor.
‘Çoğu insan aynı anda 12 noktayı göremez.‘

Bilim insanlarına göre, göz düzenlenmiş bir desen gördüğünde, beyinin bunu doğru işlemesi her zaman mümkün olmayabilir.

Bu duruma Ninio’nun getirdiği açıklama şöyle:

“Noktaların etrafındaki beyaz çemberler küçültüldüğünde ve çevresine ince, siyah bir çember daha çizildiğinde gözden kayboluyorlar. Bir bakışta ancak birkaçını görebiliyorsunuz. Gri hatların görüntüsündeki süreklilik, noktaları görmediğimiz yerlerde mevcut olmayan gri geçişleri oluşturuyor.”

Bir Twitter kullanıcısı, gözdeki retinanın bir seferde tüm noktaları görmemize izin vermeyeceğini yazarken gelen bir başka yorum ise “Farklı biçimlerde çift kontrolle farklı formatlarda denedim. Hepsini aynı anda göremedim. Bir noktadan sonra baş ağrısı yapıyor” şeklindeydi.

Siz bu illüzyon hakkında ne düşünüyorsunuz?

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