Bu resimdeki illüzyon akıllara durgunluk veriyor! 12 noktayı...

Jacques Ninio’nun yaptığı ve viral olan optik illüzyonda, gri bir desen üzerinde 12 nokta var. Ancak bu noktaların bulunması hayli zor.

Bu illüzyonun en ilginç yanı tek bakışta 12 noktayı birden görmenin neredeyse imkansız olması. Bu nedenle çoğu kişi noktaları bulmakta zorlanıyor. Japon psikoloji profesörü Akiyoshi Kitaoka’nın Facebook’ta paylaştığı görüntü, sosyal medya da çok sayıda paylaşıldı.

Oyun geliştiricisi Will Kerslake, ilüzyonu Twitter’dan paylaşırken “Çizgilerin kesiştiği yerlerde 12 siyah nokta var ama beynimiz tek seferde hepsini görmemize izin veremez” diyordu.

Bazı kullanıcılar ise, üzerinde oynanmış görüntülerle tüm noktaları görebildiğini belirtti.

Fransız bilim adamı Jacques Ninio’dan esinlenerek isimlendirilen görüntü yatay, dikey ve diyagonal çizgilerden oluşuyor. Oluşan desen üzerindeki kesişme noktalarında 12 siyah nokta bulunuyor.

‘Çoğu insan aynı anda 12 noktayı göremez.‘

Bilim insanlarına göre, göz düzenlenmiş bir desen gördüğünde, beyinin bunu doğru işlemesi her zaman mümkün olmayabilir.