Bu restoranda masa bulmak için 5 yıl bekleniyor! Tadım menüsü 25 bin TL

ABD'nin en sıra dışı restoranlarından biri olarak gösterilen Damon Baehrel, alışılmış restoran anlayışından oldukça farklı bir konsepte sahip. New York'un Earlton bölgesinde bulunan restoran, şef Damon Baehrel'in evinin bodrum katında hizmet veriyor. Eski adıyla Basement Bistro olarak bilinen mekânda yalnızca 12 masa bulunuyor ve her akşam 18 misafir ağırlanıyor.

Restoranın en dikkat çekici özelliklerinden biri, menüdeki malzemelerin tamamının şefe ait 12 dönümlük araziden elde edilmesi. Baehrel, kendisini yalnızca aşçı olarak değil; garson, yetiştirici, toplayıcı, bahçıvan, peynir üreticisi ve şarküteri ustası olarak da tanımlıyor.

Profesyonel aşçılık eğitimi almamasına rağmen moleküler gastronomi teknikleriyle hazırladığı yemeklerle tanınan şef, malzemeleri kurutma, özütleme ve farklı yöntemlerle işleyerek misafirlerine sunuyor.

BİR DONDURMANIN HAZIRLANMASI 1 YIL SÜRÜYOR

Restoranın menüsünde alışılmışın dışında pek çok lezzet bulunuyor. Şefin imza sunumlarından biri olan sumak aromalı buzlu karışım, sumak yapraklarından hazırlanan çay, bahçesinden topladığı yabani menekşe sapları ve farklı üzüm çeşitlerinin bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Dondurulan karışım, misafirlere küçük bir kaşıkla ikram ediliyor.

Bir diğer dikkat çekici tarif ise meşe palamudundan hazırlanan külah ve patlıcanlı dondurma. Bu sunumun hazırlanması yaklaşık bir yıl sürüyor. Baehrel, topladığı meşe palamutlarını aylar boyunca bir akarsuda bekletiyor, ardından kurutup öğüterek külah yapımında kullanıyor.

TADIM MENÜSÜ FİYATI 25 BİN TL

Restoranda sunulan 15 aşamalı menünün kişi başı fiyatı, şarap ve bahşiş hariç 495 dolar. Buna rağmen restoran, yoğun talep görüyor. Manhattan'dan yaklaşık üç saat yolculuk yaparak gelenlerin yanı sıra yalnızca burada yemek yiyebilmek için uçakla seyahat eden müşteriler de bulunuyor.

Restoranın konukları arasında komedyen Jerry Seinfeld ve Martha Stewart gibi tanınmış isimlerin de yer aldığı belirtiliyor. Baehrel, bugüne kadar 48 farklı ülkeden müşteriyi ağırladığını ifade ediyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşinin de 2011 yılında restoran için masa talep ettiği öne sürülse de bu iddianın doğruluğu teyit edilmiş değil.

REZERVASYONLAR YALNIZCA E-POSTA İLE YAPILIYOR

Damon Baehrel'in restoranı, uzun süre geleneksel reklam ve pazarlama yöntemlerinden uzak durdu. İşletmenin tanıtım için bütçe ayırmadığı, bir işletme yöneticisiyle çalışmadığı ve sponsorluk anlaşmaları yapmadığı aktarılıyor. Restoranda rezervasyonlar yalnızca e-posta yoluyla kabul ediliyordu.

Şefin yemek yapmaya ilgisinin ise bahçıvanlıkla uğraşan annesinden geldiği ifade ediliyor. 1985 yılında geçirdiği sakatlığın ardından motosiklet yarışçılığı kariyeri sona eren Baehrel, eşiyle birlikte 12 dönümlük araziyi satın almış ve başlangıçta doğadan topladığı malzemelerle yemekler hazırladığı bir catering işletmesi kurmuştu.

Görsel kaynak: damonbaehrel.com