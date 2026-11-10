Mars’ta yaşamak isteyenlere fırsat! NASA gönüllü aramaya başladı

NASA, uzun süreli uzay görevlerinde astronotların karşılaşabileceği zorlukları incelemek amacıyla yeni bir araştırma programı yürütüyor. Moon and Mars Exploration Analog adı verilen programda gönüllüler yaklaşık bir yıl boyunca izole ortamlarda yaşayacak.

Program, NASA'nın daha önce gerçekleştirdiği CHAPEA deneylerinin üzerine kuruluyor. Haziran 2023'te başlayan ilk deneyde dört gönüllü, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde oluşturulan Mars yaşam alanında 378 gün geçirmişti. İkinci bir yıllık görev ise 19 Ekim 2025'te başlamış ve 31 Ekim 2026'da tamamlanmıştı.

Yeni programın ise Ağustos 2027'den önce başlamaması planlanıyor.

BİR YIL BOYUNCA UZAYDAYMIŞ GİBİ YAŞAYACAKLAR

Yeni simülasyonun en önemli özelliği, iki farklı yaşam alanının kullanılacak olması. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki HERA tesisi, uzay aracındaki yolculuğu temsil edecek. CHAPEA yaşam alanı ise Ay veya Mars yüzeyindeki bir üs olarak kullanılacak.

Böylece katılımcılar Dünya'dan ayrılmadan uzay yolculuğunu, başka bir gezegendeki yaşamı ve Dünya'ya dönüş sürecini deneyimleyecek.

Gönüllüler görev boyunca sanal uzay yürüyüşleri yapacak, bakım çalışmaları gerçekleştirecek ve bilimsel deneylere katılacak. Ayrıca yaşam alanlarının dışındaki keşif noktalarına ulaşmak için bir gezgin araçtan da yararlanabilecek.

NASA, bu deneylerle uzun süreli izolasyonun, sınırlı kaynakların ve yoğun çalışma programlarının insan sağlığı ve performansı üzerindeki etkilerini inceleyecek.

NASA GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI ARIYOR?

Programa katılmak isteyen adayların zorlu bir seçim sürecinden geçmesi gerekiyor. NASA, gönüllülerde hem fiziksel yeterlilik hem de psikolojik dayanıklılık arıyor.

Başvuru için öne çıkan şartlar şöyle:

ABD vatandaşı veya yasal daimi ikamet sahibi olmak. Belirli uluslararası ortaklık anlaşmaları kapsamında istisnalar uygulanabiliyor.

Tercihen 30-55 yaş aralığında olmak.

İngilizceyi iyi derecede bilmek.

Boyunun 188 santimetreyi geçmemesi.

Belirlenen sağlık ve fiziksel yeterlilik testlerini geçmek.

Bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarında lisans derecesine sahip olmak.

Uzun süreli izolasyona uyum sağlayabilecek psikolojik dayanıklılık göstermek.

İleri derece eğitim ve ilgili mesleki deneyim de adayların değerlendirilmesinde avantaj sağlıyor.

BAŞVURU SÜRECİ YAKLAŞIK 14 AYI BULABİLİYOR

Programa seçilen gönüllülerin yalnızca bir yıllık simülasyona değil, hazırlık ve görev sonrası değerlendirmelere de zaman ayırması gerekiyor. Bu nedenle toplam katılım süresi yaklaşık 14 aya kadar uzayabiliyor.

NASA'nın resmi başvuru sayfasında program için başvuruların kabul edildiği belirtiliyor. Başvuru yapmak isteyenler, güncel koşulları ve son tarihleri kurumun resmi internet sitesinden inceleyebiliyor.