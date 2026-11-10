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Önceki hali tüyler ürpertiyordu! 12 yıl sonra gelen değişim şaşırttı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan ve geçmiş yıllarda tamamen kuruyarak ürkütücü bir görüntüye bürünen Kellah Gölü, bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından yeniden hayat buldu. Uzun yıllar sonra su seviyesi önemli ölçüde yükselen göl, bu kez karabatak başta olmak üzere yabani kuşların uğrak noktası haline geldi. Her yaz tuz tabakasıyla kaplanan gölün 12 yıl aradan sonra yeniden dolması, bölgedeki değişimi gözler önüne serdi.

Önceki hali tüyler ürpertiyordu! 12 yıl sonra gelen değişim şaşırttı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yer alan Kellah Gölü geçtiğimiz yıllarda tamamen kurumuştu. Bu yılki yağışların ardından su tutan göl, karabataklara ev sahipliği yapmaya başladı.

Önceki hali tüyler ürpertiyordu! 12 yıl sonra gelen değişim şaşırttı 1

Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllarda kurumuştu.

Önceki hali tüyler ürpertiyordu! 12 yıl sonra gelen değişim şaşırttı 2

Her yıl yaz aylarında gölden geriye tuz tabakası kalırken ilkbaharda yeniden su tutuyordu.

Önceki hali tüyler ürpertiyordu! 12 yıl sonra gelen değişim şaşırttı 3

Önceki hali tüyler ürpertiyordu! 12 yıl sonra gelen değişim şaşırttı 4

Bu yıl yoğun yağışlarla birlikte yeniden su tutan Kellah Gölü, yaz aylarında kurumadı. Su seviyesinin oldukça yükseldiği gölde karabataklar yaşamaya başladı.

Önceki hali tüyler ürpertiyordu! 12 yıl sonra gelen değişim şaşırttı 5

Önceki hali tüyler ürpertiyordu! 12 yıl sonra gelen değişim şaşırttı 6

2014 yılına kadar bünyesinden su eksiltmeyen göl, 12 yıl sonra ilk kez bu kadar doldu. Tuzlu olması nedeniyle tarımsal sulamada kullanılmayan gölün son hali havadan görüntülendi.

Önceki hali tüyler ürpertiyordu! 12 yıl sonra gelen değişim şaşırttı 7

Önceki hali tüyler ürpertiyordu! 12 yıl sonra gelen değişim şaşırttı 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas gölet
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