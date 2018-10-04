'Bu rol için bolca belgesel izledim'

İlk defa böyle bir dram rolü ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan Birce Akalay, 'Ağlama Anne'de yaptığı bir hatayla gençliğini, kendi ve ailesinin hayatını mahveden 'Alev' karakterini canlandıracak.

Diziye belgesel izleyerek hazırlandığını belirten oyuncu, “Bol bol belgesel izledim çünkü gerçek bir hapishane ortamını yaşamadım. Hatta izlediğim belgesellerden birinde, ‘bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum’ aynı suçtan hüküm giymiş bir kadın mahkumun hikayesine denk geldim. İçselleştirme süreci benim için hiç bitmeyecek, çok zor bir kadın hikayesi bu. Bunun dışında genel olarak kişileştirme sürecimde yazarak çalışıyorum” dedi.

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan’ın oturduğu 'Ağlama Anne'de; Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğlulları, Selim Bayraktar, Ekin Mert Daymaz ve Aslıhan Malbora rol alıyor.

