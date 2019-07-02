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Bu salıncakta sallanmak cesaret ister

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 02.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

Elazığ’da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü’nü gören Hazarbaba Dağı eteğine kurulan dev salıncak, hem binenlere hem de izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

Bu salıncakta sallanmak cesaret ister

Sivrice ilçesinde Hazarbaba Dağı eteğinde Hazar Gölü'ne karşı dev salıncak kuruldu. 12 metre yüksekliğindeki salıncakta sallananlar uçuruma düşüyor hissiyle büyük bir heyecana kapılırken, sallananları izlemek de binmek kadar cesaret istiyor. Hazar Gölü'ne karşı doğa ile iç içe heyecan yaşamak isteyenler için ayrıca Türkiye’nin en uzun zibline de kuruluyor. 200 metre uzunluğundaki ziplinenin de 10 gün içerisinde tamamlanacağı ve dev salıncakla birlikte hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

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Macera Parkı hakkında bilgi veren yüklenici firma sorumlusu Hasan Tonyalı, “Elazığ’ın Sivrice ilçesi Hazar Baba mıntıkası içerisinde Türkiye’nin en uzun zıplayan hattı olan bin 200 metre uzunluğunda çift hat, takriben yüksekliği 200 metreyi bulmaktadır. Bunun yanı sıra 15 oyunluk ip parkuru, 12 metre yüksekliğinde dev salıncak, ayrıca çocuklar için kafes oyunları ve kafeteryalar hizmet verecektir. Zaman içerisinde oyun çeşitleri arttırılacak ve çevre düzenlemesi yapılacaktır” dedi.

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Yapımı devam eden Macera Parkı'nı merak edip geldiğini ifade eden Nurullah Ersöz adlı vatandaş, “Macera Parkı'nda 12 metre yüksekliğindeki salıncağa bindim. Şuanda salıncak aktif durumda, 10 gün içerisinde bitecek olan parkurlar var. Salıncak aksiyonlu geçti, 12 metre yüksekliğinde zaten. Karşıda da göl manzarası olduğu için biraz daha heyecanlı oldu. Şuan tek parkur yapılmış ama 10 gün içerisinde diğer parkurlar da bitecek, buranın bayağı güzel olacağını düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)

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