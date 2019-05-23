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Bu sanata 10 yılını verdi! Ana malzemesini duyanlar ise şokta

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 23.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

10 yıldır bu sanatla uğraşan ve sanatını mükemmelleştiren bir sanatçı olan Masayoshi Matsumoto oldukça muhteşem çalışmalara imza atıyor. Adam öyle karmaşık heykeller yaratıyor ki, eserlerinin her biri görenleri detayları ile kendine hayran bırakıyor.

Bu sanata 10 yılını verdi! Ana malzemesini duyanlar ise şokta

Hem de Japon Sanatçı Masayoshi Matsumoto'nın detayları asla es geçmediği bu heykelciklerinin ana malzemesi ise 'Balon!' Evet yanlış duymadınız, bu sanatçı tüm sanat eserlerini balondan yapıyor.

İşte o muhteşem heykelcikler...

1balon

2balon

3balon

4balon

5balon

6balon

7balon

8balon

9balon

10balon

11balon

12balon

13balon

14balon

15balon

16balon

17balon

18balon

19balon

20balon

21balon

22balon


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