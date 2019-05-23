Bu sanata 10 yılını verdi! Ana malzemesini duyanlar ise şokta

Hem de Japon Sanatçı Masayoshi Matsumoto'nın detayları asla es geçmediği bu heykelciklerinin ana malzemesi ise 'Balon!' Evet yanlış duymadınız, bu sanatçı tüm sanat eserlerini balondan yapıyor.

İşte o muhteşem heykelcikler...



