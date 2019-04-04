Bu sandıkla ne yaptığına inanamayacaksınız! 19 delik açtı sonra...

Kendi kendinize ürettiğiniz yaratıcı şeylerin zevki farklı oluyor değil mi? Henüz yaz gelmese de bu projeyi gördükten sonra hemen yaz gelsin isteyeceksiniz. Projenin en iyi yanı da bunu yapmak için çok fazla el yatkınlığı gerekmemesi. Adımları dikkatlice izleyin ve harikalar yaratın!
Bahçesi olanlar bu projeye bayılacak!
Öncelikle tıpkı aşağıdaki fotoğraftaki gibi sandık benzeri dikdörtgen bir ahşaba ihtiyacınız var. 5 cm çapında delikler açın. Delikler arasında en az 15 cm olmalı.
Bir sonraki adım ise sandığın içine petunya ekmek.
En alt kısma petunyaları, deliklerden çıkacak şekilde ekin ve üzerine toprak koyun.
Önerimiz ise fotoğraftaki gibi köpük yerleştirmeniz.
Şimdi geldik ikinci kısma. İkinci sıraya da bir önceki adımdaki gibi deliklerden çıkacak şekilde çiçekleri ekin. Daha sonra son sırayı da aynı şekilde tekrarlayın.
Geçtiğimiz yıl 13 nisanda proje işte böyle görünüyordu. Hemen uyaralım. Delikler nedeniyle çiçeklerin suyu çabuk bitiyor. O nedenle her gün sulamanız gerekiyor. Haftada bir doğal gübre eklemek de işlerinizi kolaylaştıracaktır.
İşte 20 mayısta çiçekler böyle görünüyordu.
Bu da 6 hazirandaki görüntü. Harika, değil mi?
24 temmuzda ise tam olarak böyle görünüyordu.
Projeyi gerçekleştiren kişi, “Bu yaz çok sıcaktı. Bitkilerin yaprakları yemyeşildi ancak çiçek açmadı. Biraz böcek ilacı sıktıktan sonra çiçekler yeniden açtı” dedi. 24 ağustosta çiçekler yeniden açtı!
29 eylülde ise işte çiçekler böyle açtı. Gerçekten göz kamaştırıcı!
Muhtemelen içinde delikler olan bir sandığın böyle bir şeye dönüşeceğini kimse tahmin edemezdi. Bahçenize şıklık katacak olan projeyi denemeyi ve bahçeyle uğraşan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın!
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