Bu sefer geliyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine

Galatasaray, önümüzdeki perşembe akşamı Lazio ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Roma'da sürpriz bir buluşma olacak. Takımla beraber İtalya'ya gidecek olan Başkan Burak Elmas, Lazio yönetiminin Galatasaraylı yöneticiler için düzenleyeceği yemeğe katılacak. Lazio'dan yapılan açıklamada; yemeğe Başkan Claudio Lotito ve yöneticilerin de yer alacağı bildirildi. İki kulübün yetkilileri bu toplantıda ileriye dönük işbirliği ile ilgili görüşmeler yapacak.Yemeğe Galatasaray adına Elmas'ın yanı sıra Rezan Epözdemir de katılması bekleniyor. İki tarafın geleceğe yönelik çalışmaları kapsamında transfer konusunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

GALATASARAY'DAN MURİÇ HAMLESİ

Lazio; Marcao ve Kerem, Galatasaray ise Lazio'dan Muriç'le ilgileniyor. Toplantıda bu oyuncuların durumları masaya yatırılacak ve şartları konuşulacak. Ayrıca yine maçtan bir gün önce Sarri'nin de ofisinde Terim'in konuk edeceği öğrenildi.Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray, bu sezon yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu ile de yeniden anlaştı ve oyuncunun mali şartlarını düzeltti. Daha önce değerini bulan oyuncuyu satabileceklerini belirten Başkan Burak Elmas, Lazio'nun teklifini dinleyecek.Fenerbahçe'ye gitmeden önce Muriç'i çok isteyen sarı-kırmızılı ekip bu arzusundan vazgeçmiş değil. İtalya'da mutlu olmayan Kosovalı golcü için Galatasaray defteri yeniden açılacak gibi görünüyor.



