Bu şehirde balkona çamaşır asmak yasaklandı! Cezası 80 bin lira

İspanya’da bazı belediyeler, şehir estetiğini korumaya yönelik yeni kuralları devreye aldı. Balkonlara dışarıdan görünecek şekilde çamaşır asılması birçok kentte yasaklanırken, kurallara uymayanlara 1.500 Euro’ya (yaklaşık 80 bin TL) kadar para cezası uygulanabileceği açıklandı.

Gökçen Kökden

İspanya’da günlük yaşamın simgelerinden biri olarak görülen balkon çamaşırları artık birçok kentte yasaklarla karşı karşıya. Özellikle Murcia bölgesine bağlı Lorca kentinde belediye meclisinin kabul ettiği yeni düzenleme, sokaktan görülebilecek şekilde çamaşır asılmasını “uygunsuz davranış” kapsamında değerlendirdi.

Yeni kurallara göre ihlalin boyutuna bağlı olarak 151 Euro ile 1.500 Euro arasında değişen para cezaları uygulanabilecek. Belediye yönetimi, binaların dış görünümünü olumsuz etkileyen ve çevrede “görsel bozulmaya” neden olan davranışların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

"ŞEHRİN ALGISINI ETKİLİYOR"

Lorca Belediye Başkanı Fulgencio Gil, düzenlemenin şehir estetiğini korumak ve vatandaşlar arasında daha düzenli bir yaşam kültürü oluşturmak amacıyla hazırlandığını söyledi. Gil, balkonlar ve sokaktan görülen cephelerin Lorca’nın genel imajını doğrudan etkilediğini belirterek, yeni uygulamanın “örnek davranışları teşvik etmeyi” amaçladığını ifade etti.

Belediye yönetimi ayrıca kararın çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaş derneklerinin desteğiyle hazırlandığını açıkladı.

SADECE LORCA İLE SINIRLI KALMAYACAK

Benzer uygulamalar İspanya’nın başka şehirlerinde de yürürlüğe girmeye başladı. Vigo’da sokaktan görünen balkonlara çamaşır asılması, balkonlardan eşya silkelemek ya da temizlik suyunu dışarı dökmek gibi davranışlar için 750 Euro’ya kadar ceza uygulanabiliyor.

Lleida, Tarragona ve Girona gibi şehirlerin belediye yönetmeliklerinde de balkon kullanımına ilişkin özel kısıtlamalar bulunuyor.

BARSELONA VE MADRİD'DE DE KURALLAR DİKKAT ÇEKTİ

Barselona’da ise çamaşırların bina dışından görünmesini engellemeye yönelik düzenlemeler yeniden gündeme geldi. Şehirde yıllardır yürürlükte olan kurallar kapsamında bazı ihlaller için 750 Euro’ya kadar ceza uygulanabiliyor. Yetkililer, düzenlemelerin temel amacının tarihi yapıların ve şehir estetiğinin korunması olduğunu belirtiyor.

Başkent Madrid’de de şehir planlama yönetmelikleri kapsamında çamaşır iplerinin doğrudan balkonlara monte edilmesine izin verilmiyor. Yönetmeliklerde, çamaşırların sokaktan görünmesini zorlaştıracak koruyucu sistemlerin kullanılması gerektiği ifade ediliyor. Yetkililer, alınan önlemlerin özellikle turistik şehirlerde kent görünümünü korumayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguluyor.

