Bu şehirde çiriş otu ücretsiz dağıtılıyor: Askıda uygulaması başladı

Baharın gelişiyle tezgâhlarda yerini alan çiriş otu, Muş’ta başlatılan "askıda" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Gökçen Kökden

Muş’ta baharın habercisi olan çiriş otu tezgâhlarda yerini alırken, yöresel ürün satışı yaparak geçimini sağlayan Yunus Kaya (Yunus Emmi), ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "askıda çiriş otu" uygulamasını başlattı.

Kentte her yıl bahar aylarında yoğun ilgi gören çiriş otu, başlatılan uygulama ile dikkat çekti. Yunus Kaya tarafından başlatılan uygulama kapsamında, çiriş otlarını ihtiyaç sahipleri için "askıya" bırakıyor. Tezgâha gelen dar gelirli vatandaşlar ise bu ürünlerden ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. Öte yandan çiriş otu, sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Lif açısından zengin olan bu bitki sindirim sistemini desteklerken, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Uygulamanın kısa sürede ilgi gördüğünü belirten Kaya, amaçlarının hem geleneksel bir ürünü yaşatmak hem de ihtiyaç sahiplerine katkı sunmak olduğunu ifade etti. Kaya, "Muş’un geleneksel yemeklerini, kültürünü, örf ve adetlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Muş’un dağlarında kendiliğinden yetişen şifalı otları toplayarak ülkemizin dört bir yanına gönderiyoruz. Burada hem doğal ürünlerimizi hem de yöresel lezzetlerimizi tanıtıyoruz. Aklıma gelmişken böyle bir uygulama başlattım. Bazı insanlar dağlara çıkıp çiriş otu toplayamıyor, bazıları da maddi durumları nedeniyle satın alamıyor. Bu yüzden 'askıda çiriş otu' uygulamasını hayata geçirdik. Akşam dükkanı kapattıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gelip askıya bıraktığımız çiriş otlarını alabiliyor. Bu durum bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Ne mutlu bize ki böyle güzel bir memlekette yaşıyoruz. Muş’un yemekleri hem çok lezzetli hem de oldukça sağlıklıdır. Biz de gücümüz yettikçe bu kültürü yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Çiriş otunun da birçok faydası var. Özellikle sindirim sistemine ve bağırsaklara iyi geldiği söyleniyor. Üstelik yemekleri de oldukça lezzetli oluyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Muş beslenme
