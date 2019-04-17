Bu şehirde insanlar bir kayanın altında yaşıyor!

Doğanın harikalarına insan gerçekten hayret ediyor. Volkanik dağların eteklerinde veya Himalaya Dağları’nın yükseklerinde yerleşim yerleri görmek sıradan bir durum olabilir. Ancak Setenil de las Bodegas adlı şehirde insanlar, sanki düşmüş bir meteorun altında yaşıyor. Her ne kadar ürkütücü ve gerçek dışı görünse de İspanya’nın Endülüs bölgesinde dağların içine açılan mağaralarda yaşamak yaygın görülen bir durum. Eski zamanlarda kırılan kıta plakaları bu bölgede insan yaşamına uygun pek çok doğal alan oluşturmuş durumda. Buradaki kayalar ve mağaralar insan yaşamı için şaşırtıcı derecede elverişli. Burada 25 bin yıl öncesinde bile insan yerleşimi olduğunu işaret eden kalıntıların bulunmasıda bu durumu doğrular nitelikte... 12’nci yüzyıla kadar unutulan bu yerler, Endülüs Emevi Devleti ile birlikte yeniden hatırlanmış. İşte gözlerinize inanamayacağınız o yerleşim...
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