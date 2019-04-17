Bu şehirde insanlar bir kayanın altında yaşıyor!

Doğanın harikalarına insan gerçekten hayret ediyor. Volkanik dağların eteklerinde veya Himalaya Dağları’nın yükseklerinde yerleşim yerleri görmek sıradan bir durum olabilir. Ancak Setenil de las Bodegas adlı şehirde insanlar, sanki düşmüş bir meteorun altında yaşıyor. Her ne kadar ürkütücü ve gerçek dışı görünse de İspanya’nın Endülüs bölgesinde dağların içine açılan mağaralarda yaşamak yaygın görülen bir durum. Eski zamanlarda kırılan kıta plakaları bu bölgede insan yaşamına uygun pek çok doğal alan oluşturmuş durumda. Buradaki kayalar ve mağaralar insan yaşamı için şaşırtıcı derecede elverişli. Burada 25 bin yıl öncesinde bile insan yerleşimi olduğunu işaret eden kalıntıların bulunmasıda bu durumu doğrular nitelikte... 12’nci yüzyıla kadar unutulan bu yerler, Endülüs Emevi Devleti ile birlikte yeniden hatırlanmış. İşte gözlerinize inanamayacağınız o yerleşim...

Setenil de las Bodegas İspanya’da yer alan bir kasabada, yaklaşık 3000 kişi tam anlamıyla bir kayanın altında yaşıyor.

Beyaza boyalı evleriyle bu kasaba, Cadiz’in kuzeybatısında yer alıyor ve Rio Trejo Nehri’nin aşındırarak oluşturduğu vadi boyunca uzanıyor.

Burada evler, nehrin oluşturduğu boğazın duvarlarının içine ve kayanın altına yapılmış durumda.

Burada insanların zor şartlar altında yaşadığını düşünebilirsiniz, ancak hiç de öyle değil bu kasabada yaşamanın son derece pratik sebepleri var.

Setenil de las Bodegas’ta bir evi baştan inşa etmenize gerek yok, insanlar kayalığın içinde yaşıyorlar ve tek yapmaları gereken bir ön cephe oluşturmak.

Kayalığın içinde kalındığı için evler her iklime kolaylıkla uyum sağlayabiliyor, evler yazları serin olurken, kışları da sıcaklığını koruyor.

Bir kayanın altında yaşıyor olmasına karşın bu küçük kasaba dünyadan kopuk değil. Bu devasa kayanın altında bar, market ve bölgenin en iyileri olarak bilinen restoranları da bulmak mümkün.

Özellikle ilkbahar ve yaza aylarında turistlerin de gelmesiyle birlikte kasabada aşırı bir canlılık oluyor, tabiri caiz ise insanlar sokaklara taşıyor, cafe, bar ve restoranlarda yer bulunmuyor.

Setenil de las Bodegas ismi kasabanın zengin tarihinden izler taşıyor.

“Sentenil” kelimesi latince ‘septem nihil‘ yani ‘yedi kez hayır‘ anlamına geliyor. O dönemde yaşamış olan Katoliklerinin bölgeyi Endülüs Emevilerinden 7 kez almaya çalışmasını temsil ediyor.

Daha sonraları kayaların altı son derece serin olduğundan bir kaya gibi sağlam olan Setenil kasabası gıdaların bozulmaması için bir depo olarak kullanılmaya başlanıyor.

Bu da kasabanın ikinci adının ‘ambar’ anlamına gelen Bodegas olmasına sebep oluyor.



